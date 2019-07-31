Quế Vân tiết lộ số tiền 'khủng' Việt Anh chi cho việc phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu trường 31/07/2019 17:38

Theo chia sẻ của ca sĩ Quế Vân, diễn viên Việt Anh bỏ ra số tiền gần nửa tỷ đồng cho việc "trùng tu nhan sắc".

Sau lùm xùm ly hôn với bà xã Hương Trần, diễn viên Việt Anh tiếp tục khiến dư luận chú ý khi quyết định sang Hàn Quốc tân trang nhan sắc. Vốn sở hữu gương mặt góc cạnh đầy nam tính, nhưng trong những lần xuất hiện gần đây, nam diễn viên Người phán xử gây thất vọng với gương mặt khác lạ sau "dao kéo".

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Gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Việt Anh trước khi 'dao kéo' - Ảnh: FBNV
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Sau 1 tuần thẩm mỹ, nhan sắc khác lạ của nam diễn viên bị dân mạng chê bai - Ảnh: FBNV

Không ít người tiếc nuối và nhận xét gương mặt của "Phan Hải" ngày càng kém tự nhiên, cứng đơ. Trước những phản ứng tiêu cực của dân mạng, Quế Vân - người đồng hành cùng nam diễn viên trong cuộc "đại trùng tu" đã nhiều lần lên tiếng phân trần. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, chân dài này khẳng định hiện Việt Anh đã đẹp hơn rất nhiều, trông như một nam thần Hàn Quốc.

Đặc biệt, nữ ca sĩ sinh năm 1982 cũng tiết lộ chi phí "khủng" Việt Anh phải bỏ ra để có được diện mạo như hiện tại: "Sau 6 tháng làm phương pháp này, da của anh ấy sẽ đẹp hơn và đẩy lùi được sự lão hóa. Chi phí cho tất cả các dịch vụ này là khoảng 400 triệu đồng".

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Diện mạo mới nhất của nam diễn viên vừa được Quế Vân công khai vào ngày 29/7 - Ảnh: FBNV

Nói thêm về việc bạn thân bị chê mặt cứng như tượng sáp, nữ ca sĩ giải thích: "Trước đây, Việt Anh khi lên hình trông già hơn so với đời thực vì nọng cằm lộ rõ nhưng hiện tại, vấn đề đó đã được giải quyết thành công nên chắc chắn rằng anh ấy trong phim mới sẽ trẻ hơn rất nhiều”.

Giữ đúng lời hứa, Quế Vân đăng ảnh cận mặt Việt Anh, chỉ ra từng chi tiết đã ‘dao kéo’

Giữ đúng lời hứa, Quế Vân đăng ảnh cận mặt Việt Anh, chỉ ra từng chi tiết đã ‘dao kéo’

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quế Vân bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cận mặt hậu phẫu thuật thẩm mỹ của nam diễn viên Việt Anh.

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Từ khóa:   Việt Anh Quế Vân - Việt Anh

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