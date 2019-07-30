Giữ đúng lời hứa, Quế Vân đăng ảnh cận mặt Việt Anh, chỉ ra từng chi tiết đã ‘dao kéo’

Hậu trường 30/07/2019 11:16

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quế Vân bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cận mặt hậu phẫu thuật thẩm mỹ của nam diễn viên Việt Anh.

Cuối tháng 6 vừa qua, Quế Vân đã đưa người bạn thân thiết của mình – nam diễn viên Việt Anh sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ. Sau cuộc “đại trùng tu” nhan sắc, gương mặt khác lạ của anh đã khiến khán giả vô cùng thất vọng. Nhiều người cho rằng, gương mặt hiện tại của Việt Anh có phần đơ cứng và kém sắc hơn.

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Việt Anh công khai nhan sắc hậu phẫu thuật và nhận về không ít lời chê bai - Ảnh: Internet

Giữa những chỉ trích và tiếc nuối cho nhan sắc hậu “dao kéo” của Việt Anh, Quế Vân đã đứng ra bênh vực nam diễn viên. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn khẳng định cuối tháng 7 cô sẽ công bố hình ảnh xuất sắc hơn của Việt Anh đến người hâm mộ.

Và mới đây, để giữ đúng lời hứa, Quế Vân đã chính thức đăng tải hình ảnh cận mặt nam diễn viên Việt Anh lên trang cá nhân của mình. Không những vậy, Quế Vân còn phân tích chi tiết từng điểm “dao kéo” trên gương mặt của nam diễn viên “Người phán xử”.

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Hình ảnh mới nhất của Việt Anh trên trang cá nhân của Quế Vân - Ảnh: Internet

Cụ thể, người đẹp viết: “Thứ nhất là thay đổi chiếc mũi cho cao thanh hơn 1 chút. Thứ 2 là cái nọng cằm của Việt Anh khá nhiều nên chúng tôi dùng chỉ vĩnh viễn căng phần đó lên để không còn nọng cằm.

Thứ 3 cái “cằm” tôi chỉ muốn thay đổi 1 chút để Việt Anh vào phim mới nên chỉ sử dụng “filler” nhé các bạn. Sau phim chúng tôi sẽ “tiêm tan” và cằm chẻ của Việt Anh sẽ trở lại bình thường. Thứ 4 là tiêm tế bào gốc để cải thiện về sự đàn hồi của da. Sau 6 tháng da sẽ trở lên đẹp hơn và đẩy lùi lão hóa”.

Qua hình ảnh được chia sẻ, gương mặt của Việt Anh đã dần trở nên tự nhiên hơn sau 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Quế Vân cho biết, phải mất khoảng 3 tháng để mọi đường nét trở nên hài hòa và đẹp hơn.

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Cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc mới của nam diễn viên Việt Anh - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Quế Vân, cư dân mạng đồng loạt gửi lời khen dành cho nhan sắc mới của diễn viên Việt Anh. Đa phần đều nhận xét nam diễn viên trẻ trung và điển trai hơn trước.

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Từ khóa:   ca sĩ Quế Vân Việt Anh

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