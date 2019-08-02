Chưa từng mặc áo cưới dù đã có 1 đời chồng, vợ cũ Việt Anh khẳng định: 'Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất'

Hương Trần – vợ cũ Việt Anh gây bất ngờ với dòng tâm sự sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất sau khi khép lại cuộc hôn nhân 4 năm đầy giông tố.

Thông tin diễn viên Việt Anh - Hương Trần “đường ai nấy đi” sau thời gian dài chung sống khiến dư luận xôn xao trong thời gian gần đây. Hậu ly hôn, nam diễn viên Người phán xử chuyển vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp. Riêng Hương Trần, cô nhận được quyền nuôi con trai và bắt đầu cuộc sống của bà mẹ đơn thân.



Sau 7 năm mặn nồng, Việt Anh - Hương Trần ly hôn khiến mọi người tiếc nuối - Ảnh: FBNV

Sau khi hôn nhân “gãy gánh giữa đường”, vợ cũ Việt Anh liên tục đăng tải những dòng trạng thái buồn. Tuy nhiên, cô giải thích hay đăng status buồn trên trang cá nhân chỉ là do thói quen chứ không phải vì bản thân đau khổ hay tiếc thương. Sau khi lên tiếng phân trần, bà mẹ một con đăng tải hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ để chứng minh cuộc sống của mình vẫn rất ổn.

Cách đây không lâu, cô lên tiếng phản pháo khi chồng cũ thông báo về việc sẽ đưa con trai Đậu Đậu vào Sài Gòn sống vào cuối năm nay - Ảnh: FBNV

Ít giờ trước, bà mẹ đơn thân bất ngờ đăng ảnh ăn mặc lộng lẫy, khoe nhan sắc trẻ trung, tràn đầy sức sống trên trang cá nhân kèm dòng thông báo: “Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất”.

Phải chăng Hương Trần đang ao ước được một lần khoác áo cô dâu sau khi hôn nhân đổ vỡ? - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ của Hương Trần khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bởi sau 3 năm yêu, 4 năm chung sống với diễn viên Việt Anh, dù đã đăng ký kết hôn nhưng Hương Trần chưa một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường như bao cô gái khác.

Quế Vân tiết lộ số tiền 'khủng' Việt Anh chi cho việc phẫu thuật thẩm mỹ Theo chia sẻ của ca sĩ Quế Vân, diễn viên Việt Anh bỏ ra số tiền gần nửa tỷ đồng cho việc "trùng tu nhan sắc".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-tung-mac-ao-cuoi-du-da-co-1-doi-chong-vo-cu-viet-anh-khang-dinh-em-se-la-co-dau-xinh-dep-nhat-333159.html