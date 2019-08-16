Thấy Việt Anh bị chê tơi tả sau thẩm mỹ, Quế Vân đăng đàn, thanh minh hộ bạn thân

Đây không phải là lần đầu người mẫu Quế Vân lên tiếng bênh vực diễn viên Việt Anh khi anh bị chê bai sau ca "trùng tu" nhan sắc.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh khác lạ của diễn viên Việt Anh sau 2 tháng "dao kéo". Không chỉ bất ngờ vì sự thay đổi của nam diễn viên, người hâm mộ còn tỏ ra thất vọng, muốn trả lại gương mặt góc cạnh, phong trần của anh thời chưa "trùng tu" nhan sắc.

Dân mạng chê bai vì gương mặt sưng đỏ, cứng đờ kém tự nhiên của Việt Anh - Ảnh: FB

Trước phản ứng tiêu cực của dân mạng, người mẫu Quế Vân vừa lên tiếng thanh minh. Cô giải thích, bức ảnh vừa bị đem ra "mổ xẻ" không phải hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Người phán xử. Chân dài này còn nhấn mạnh, Việt Anh hiện đã lấy lại vẻ soái ca, mặt hết sưng và vô cùng tự nhiên.

Mỹ nhân sinh năm 1982 lên tiếng thanh minh hộ bạn thân - Ảnh: FB

Đăng tải ảnh mới nhất của Việt Anh, cô nàng khẳng định anh đã lấy lại phong độ sau 'dao kéo' - Ảnh: FB

"15/7 cô hồn tôi chắp tay kính lạy các thánh soi. Nhắc lại hình ảnh kia của Việt Anh là cũ nhé. Còn mới là đội mũ đi đánh golf. P/S: Trước đó nam diễn viên "Chạy án" cũng vừa chia sẻ loạt ảnh đi đánh golf cùng bạn bè. Nhưng trong những bức ảnh này, Việt Anh khá phong độ và bảnh bao khi diện trang phục thể thao, khuôn mặt của anh hoàn toàn bình phục, không còn sưng tấy hay thiếu tự nhiên sau phẫu thuật thẩm mỹ", cô cho biết.

Trước đó, cô nàng nhiều lần lên tiếng giải thích hộ bạn - Ảnh: FB

Quế Vân và Việt Anh có quan hệ thân thiết nhiều năm. Cựu người mẫu cũng là người đã tư vấn và cùng nam diễn viên Người phán xử sang Hàn Quốc thẩm mỹ.

Sau gần 2 tháng qua Hàn trùng tu nhan sắc, Việt Anh khiến nhiều người ‘giật mình’ với gương mặt khác lạ Nhan sắc hiện tại của nam diễn viên Việt Anh sau gần 2 tháng phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người không khỏi hoang mang và tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-viet-anh-bi-che-toi-ta-sau-tham-my-que-van-dang-dan-thanh-minh-ho-ban-than-334613.html