Giữa drama 'lỗi ảnh', Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy 'cú chót' xuất hiện trong loạt ảnh cưới cực tình tứ, lãng mạn

Hậu trường 21/04/2021 12:31

Đám cưới của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã diễn ra vào ngày 17/4, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng và fan hâm mộ của nam nhạc sĩ. Tuy nhiên, đến hôm nay thì bộ ảnh cưới "chót nhất" của cặp vợ chồng trẻ mới chính thức được tung ra, ai cũng ngỡ ngàng vì quá lãng mạn.

Bộ ảnh cưới này được thực hiện sau khi Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy có loạt hình không mấy hài lòng chụp tại TP.HCM. Theo thông tin, ekip làm việc và chụp hình trước của 2 vợ chồng vô cùng thiếu chuyên nghiệp, khiến bộ ảnh trở nên vô cùng xấu và gây thất vọng.

Vì muốn có được những bức ảnh kỉ niệm để đời, chú rể Phan Mạnh Quỳnh "mạnh tay" chi ra khoảng tiền lớn để thuê một ekip khác chụp lại hình cưới. Được biết, bộ ảnh mới được thực hiện tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

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Cả 2 vô cùng vui vẻ và hạnh phúc trong bộ ảnh cưới mới này
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Loạt ảnh này một lần nữa khiến netizen 'liêu xiêu' vì quá tình và đẹp
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Bộ ảnh với phong cách retro vừa hoài cổ vừa độc đáo
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Bối cảnh đều bị phai nhạt trước độ xinh xắn của cả 2 vợ chồng 

Khung cảnh thơ mộng và trong trẻo của Đà Lạt khiến loạt ảnh mới của Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy càng thêm lung linh. Cặp đôi đã lựa chọn phong cách retro, trắng đen cùng với những đạo cụ của thập niên trước để tăng sự hoài niệm và độc đáo cho khung hình.

Để tái hiện một phần trong câu chuyện tình yêu lãng mạn, cặp đôi đã lựa chọn những địa điểm lý tưởng như rừng thông, hồ Tuyền Lâm, những con đường mộng mơ ở thành phố ngàn hoa...

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Được biết những đạo cụ trong loạt ảnh đều được yêu cầu thiết kế riêng cho phù hợp với phong cách chụp 
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Phan Mạnh Quỳnh dành cho bà xã sự ân cần yêu thương trong suốt buổi chụp hình, bộ ảnh cưới của họ được khen là lãng mạn và tự nhiên
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Nhan sắc cô dâu Khánh Vy cũng được cư dân mạng khen hết lời
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Bộ ảnh được cho là 'đỉnh của chóp' khi nhân vật chính đều xinh đep, khung cảnh thì vô cùng lãng mạn 
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Nhiều cư dân mạng cho rằng bộ ảnh mới 'đẳng cấp' hơn hẳn loạt ảnh cũ
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Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng của bà xã Phan Mạnh Quỳnh cũng nhận được nhiều sự trần trồ và ngưỡng mộ

Bộ ảnh sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được không ít lời khen của cư dân mạng. Trong đó, đa phần đều chú ý đến nhan sắc của cô dâu Khánh Vy, đẹp không kém gì hoa hậu, vừa xinh vừa duyên dáng. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng của bà xã Phan Mạnh Quỳnh cũng nhận được nhiều sự trần trồ và ngưỡng mộ của phần lớn khán giả.

*Ảnh: Khoa Alex Studio

Ảnh cưới bị lỗi lan truyền trên mạng, vợ Phan Mạnh Quỳnh bức xúc: 'Chắc là hiền quá xong bạn muốn làm gì làm'

Ảnh cưới bị lỗi lan truyền trên mạng, vợ Phan Mạnh Quỳnh bức xúc: 'Chắc là hiền quá xong bạn muốn làm gì làm'

Cho rằng bộ ảnh cưới chụp tại TP. Hồ Chí Minh không đẹp nên Phan Mạnh Quỳnh và vợ đã quyết định không đăng lên trang cá nhân. Thế nhưng, nhiếp ảnh gia lại tự ý gửi bộ ảnh cưới của họ lên các diễn đàn khiến Khánh Vy - vợ Phan Mạnh Quỳnh bức xúc.

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