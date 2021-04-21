Giữa drama 'lỗi ảnh', Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy 'cú chót' xuất hiện trong loạt ảnh cưới cực tình tứ, lãng mạn

Đám cưới của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã diễn ra vào ngày 17/4, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng và fan hâm mộ của nam nhạc sĩ. Tuy nhiên, đến hôm nay thì bộ ảnh cưới "chót nhất" của cặp vợ chồng trẻ mới chính thức được tung ra, ai cũng ngỡ ngàng vì quá lãng mạn.
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Bộ ảnh cưới này được thực hiện sau khi Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy có loạt hình không mấy hài lòng chụp tại TP.HCM. Theo thông tin, ekip làm việc và chụp hình trước của 2 vợ chồng vô cùng thiếu chuyên nghiệp, khiến bộ ảnh trở nên vô cùng xấu và gây thất vọng.
Vì muốn có được những bức ảnh kỉ niệm để đời, chú rể Phan Mạnh Quỳnh "mạnh tay" chi ra khoảng tiền lớn để thuê một ekip khác chụp lại hình cưới. Được biết, bộ ảnh mới được thực hiện tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.
Khung cảnh thơ mộng và trong trẻo của Đà Lạt khiến loạt ảnh mới của Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy càng thêm lung linh. Cặp đôi đã lựa chọn phong cách retro, trắng đen cùng với những đạo cụ của thập niên trước để tăng sự hoài niệm và độc đáo cho khung hình.
Để tái hiện một phần trong câu chuyện tình yêu lãng mạn, cặp đôi đã lựa chọn những địa điểm lý tưởng như rừng thông, hồ Tuyền Lâm, những con đường mộng mơ ở thành phố ngàn hoa...
Bộ ảnh sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được không ít lời khen của cư dân mạng. Trong đó, đa phần đều chú ý đến nhan sắc của cô dâu Khánh Vy, đẹp không kém gì hoa hậu, vừa xinh vừa duyên dáng. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng của bà xã Phan Mạnh Quỳnh cũng nhận được nhiều sự trần trồ và ngưỡng mộ của phần lớn khán giả.
*Ảnh: Khoa Alex Studio