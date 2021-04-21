Giữa drama 'lỗi ảnh', Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy 'cú chót' xuất hiện trong loạt ảnh cưới cực tình tứ, lãng mạn

Bộ ảnh cưới này được thực hiện sau khi Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy có loạt hình không mấy hài lòng chụp tại TP.HCM. Theo thông tin, ekip làm việc và chụp hình trước của 2 vợ chồng vô cùng thiếu chuyên nghiệp, khiến bộ ảnh trở nên vô cùng xấu và gây thất vọng.

Vì muốn có được những bức ảnh kỉ niệm để đời, chú rể Phan Mạnh Quỳnh "mạnh tay" chi ra khoảng tiền lớn để thuê một ekip khác chụp lại hình cưới. Được biết, bộ ảnh mới được thực hiện tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.