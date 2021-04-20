Cho rằng bộ ảnh cưới chụp tại TP. Hồ Chí Minh không đẹp nên Phan Mạnh Quỳnh và vợ đã quyết định không đăng lên trang cá nhân. Thế nhưng, nhiếp ảnh gia lại tự ý gửi bộ ảnh cưới của họ lên các diễn đàn khiến Khánh Vy - vợ Phan Mạnh Quỳnh bức xúc.

Được biết, bộ ảnh này do một nhiếp ảnh gia ở TP Hồ Chí Minh chụp. Sau khi xem, rất nhiều fan hâm mộ cho rằng bộ ảnh này có quá nhiều "sạn", đáng lẽ phải đẹp hơn. Một số bức ảnh còn chưa qua chỉnh sửa kỹ như gương mặt của cô dâu chú rể hay váy cưới của cô dâu bị lộ miếng đệm ngực. Thậm chí, nhiếp ảnh gia còn chỉnh tay của Phan Mạnh Quỳnh trắng mịn hơn, trong khi tay cô dâu Khánh Vy lại đen. Phần cổ áo của nam ca sĩ chưa được chỉnh sửa kỹ trông hệt như phần đầu bị ghép - Ảnh: Internet Có thể thấy thần thái và gương mặt của hai nhân vật chính vô cùng tươi - Ảnh: Internet Gương mặt của cô dâu phải nói là đỉnh của 'chóp' nếu như không có những bức ảnh bị lỗi thì có lẽ đây sẽ là một trong những bộ ảnh rất đẹp - Ảnh: Internet Nhiếp ảnh gia đã chỉnh cho màu sắc da tay của Phan Mạnh Quỳnh trắng hơn, trong khi đôi bàn tay rất đẹp của cô dâu lại đen nhẻm - Ảnh: Internet Dù gương mặt và màu sắc rất ổn nhưng lỗi 'to bự' nằm ở việc cô dâu bị hở miếng lót ngực - Ảnh: Internet Nước da của nam ca sĩ các tấm trên ngâm hơn cô dâu thế nhưng đến tấm này thì trắng hơn cả da em bé - Ảnh: Internet Bức ảnh này có thể nói là đẹp nhất trong bộ ảnh nhưng cũng chưa phải là xuất sắc - Ảnh: Internet Được biết, trước sự việc bộ ảnh cưới của bản thân không được như ý, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đã quyết định không công khai bộ ảnh với công chúng. Thế nhưng, phía nhiếp ảnh gia đã tung bộ ảnh này ra.

Khi bộ ảnh được đăng lên, cô dâu Huỳnh Khánh Vy đã lập tức comment vào bài viết và bày tỏ sự bức xúc. Cô viết: "Bộ ảnh này bọn mình không hài lòng, quyết định không đăng, mà giờ bạn D.N kì quá ha, đi gửi hết mọi nơi… Chắc là hiền quá xong là bạn muốn làm gì làm. Cách làm việc của bạn rất thiếu chuyên nghiệp nha bạn D.N".

Dù đã để lại một bình luận như trên nhưng cô dâu có thể vẫn chưa thấy đỡ hơn nên viết tiếp, "Eo ui, thống nhất là không public rồi mà chắc muốn nổi tiếng nên cứ đăng mặc kệ lời hứa". Khánh Vy bình luận về bộ ảnh cưới khi được đăng công khai chưa có sự đồng ý của vợ chồng cô - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp đó, khi được một người yêu cầu bóc phốt nhiếp ảnh gia này, Khánh Vy đã chia sẻ, vì đây là ngày vui của hai vợ chồng cô nên cô không muốn vì việc này mà mất vui. Cô cho biết bản thân cũng nên lên tiếng một câu để mọi người hiểu. Nửa nói vui nửa nói thật cô cũng cho biết thêm, "Hên là em đẹp nên ảnh mới được như vậy đó".

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