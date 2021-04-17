Cô dâu nhà Phan Mạnh Quỳnh diện áo cưới đính 8.000 viên đá swarovski trong đám cưới hoành tráng như cổ tích

Nhà thiết kế tiết lộ, chiếc áo cưới trắng tinh khôi của nàng dâu mới nhà Phan Mạnh Quỳnh đã được đính 8.000 viên đá.

Tối 16/4, Phan Mạnh Quỳnh và hot girl Khánh Vy đã tổ chức thánh lễ theo nghi thức Công giáo tại nhà thờ xứ Vạn Phần (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng với sự góp mặt của gia đình hai bên và một số bạn bè thân thiết.

Chân dung cặp 'vợ chồng son' trong buổi lễ - Ảnh: Internet

Trong lễ cưới, cô dâu Khánh Vy đã chọn mẫu áo dài cưới trắng tinh khôi với corset siết eo cổ điển - một trong những phong cách có kiểu trang trí xa hoa và lộng lẫy lâu đời nhất châu Âu. Đáng chú ý, theo NTK Linh Nga, chiếc áo dài tuy màu sắc đơn giản nhưng được điểm xuyết bằng 8.000 viên đá swarovski, giúp tăng thêm vẻ ngoài rạng rỡ cho cô dâu khi sánh đôi cùng chú rể.

Chiếc áo cưới có màu sắc đơn điệu nhưng được điểm xuyết bằng 8.000 viên đá swarovski - Ảnh: Internet

Thiết kế giúp cô dâu nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, phần đuôi váy cũng được NTK Linh Nga thiết kế với độ dài vừa phải, điểm xuyết các họa tiết baroque ở đuôi giúp cô dâu mới luôn xinh đẹp nhưng cũng dễ dàng di chuyển trong buổi lễ.

Trước khi quyết định về chung một nhà, Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã có 5 năm hẹn hò. Cô dâu Khánh Vy sinh năm 1994 và kém nam nhạc sĩ 4 tuổi. Được biết, Khánh Vy theo học chuyên ngành Sư phạm mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm trung ương Nha Trang, sau đó chuyển sang hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Không gian lễ được hé lộ trước đó - Ảnh: Zing

Tiệc cưới chính thức của cặp đôi sẽ được diễn ra tại quảng trường lớn vào ngày 17/4 và tại TP.HCM vào tháng 5 tới đây.

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