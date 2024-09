Đại học Ngoại thương nói gì trước nghi vấn Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp?

Sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Hoa hậu Kỳ Duyên) thuộc trường hợp này và quan điểm của trường Đại học Ngoại thương là tôn trọng sự lựa chọn của người học. Do đó, nhà trường không có bình luận gì thêm về việc sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học".

Đại học Ngoại thương xác nhận Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp

Những năm qua, Kỳ Duyên không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc học. Cô chưa từng thông báo tốt nghiệp. Khi đăng ký tham gia Miss Universe Vietnam 2024, cô chỉ giới thiệu tên đầy đủ, năm sinh, chiều cao, số đo, quê hương, công việc và không nhắc đến trình độ học vấn.

Tại Miss Universe Vietnam, ban tổ chức yêu cầu thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam hoặc bằng tương đương tại nước ngoài. Yêu cầu bằng cao đẳng hoặc đại học không có trong tiêu chí, do đó, Kỳ Duyên không vi phạm quy chế thi.

Tân hoa hậu sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Chiến thắng Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên giành giải thưởng tiền mặt hai tỷ đồng.