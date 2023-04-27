Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo!

Song Hye Kyo từng giảm thành công 17kg nhờ vào việc ăn đậu phụ mỗi ngày. Đậu phụ là nguồn cung cấp protein dồi dào, ít calo nên có thể tạo cảm giác no lâu.

Nữ diễn viên chia sẻ cô vẫn ăn uống bình thường vào bữa sáng và bữa trưa nhưng chọn thực phẩm không chứa nhiều calo và chỉ ăn no đến khoảng 80%. Bữa tối, Song Hye Kyo chỉ ăn đậu phụ hấp và cố gắng kết thúc bữa tối trước 18 giờ.

Bên cạnh chế độ ăn kiêng, Song Hye Kyo còn dành 15 phút mỗi ngày để tập aerobic, đồng thời tập đốt mỡ và cải thiện khả năng hoạt động của tim phổi. Người đẹp họ Song cũng tập yoga thường xuyên để có được vóc dáng chuẩn và các đường nét gọn gàng và đặc biệt là đôi chân thon gọn, thẳng tắp đáng ngưỡng mộ.

Lim Ji Yeon: ăn nhiều cà chua + tập pilates

Cùng với vóc dáng chuẩn và nhan sắc ngọt ngào, Lim Ji Yeon có bí quyết mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện để giữ được thân hình hoàn hảo. Cô nàng từng chia sẻ đã giảm được 8kg nhờ áp dụng chế độ ăn kiêng với cà chua. Trước bữa ăn tối, Lim Ji Yeon ăn nhẹ 2 - 3 quả cà chua để giảm bớt lượng calo thu nạp vào cơ thể, đồng thời cà chua cũng giúp cải thiện làn da tươi sáng hơn.

Nữ diễn viên họ Lim còn bật mí thành quả của việc sở hữu vóc dáng thon thả cùng đôi chân thẳng là vì cô dành nhiều thời gian tập pilates mỗi ngày. Cô sử dụng thêm máy tập đẩy đùi để tăng cường luyện tập chân và cải thiện vòng 3 săn chắc hơn.

Cha Joo Young: Thêm trái bơ vào thực đơn hằng ngày

Trong bộ phim The Glory, Cha Joo Young vào vai Choi Hye Jeong - một nữ tiếp viên hàng không ngoài 30 tuổi - có vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng.

Ở ngoài đời, vóc dáng mảnh mai, quyến rũ cũng chính là vũ khí lớn nhất giúp Cha Joo Young mỗi khi xuất hiện luôn thu hút sự chú ý của người nhìn. Cô nàng thường mặc những chiếc váy bó sát cơ thể để khoe khéo vòng 1 nở nang.

Cha Joo Young mặc dù mảnh mai nhưng vòng 1 của cô trông rất đầy đặn, bí quyết chính là ăn uống đúng cách. Trước đây, cô từng đăng trên trang cá nhân về món salad bơ trộn giữa cà chua, hành tây, rau mùi.