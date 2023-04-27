Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo!

Giảm cân 27/04/2023 07:08

Điểm chung bí quyết của dàn mỹ nhân đều là sử dụng những loại thực phẩm không hề đắt đỏ lại còn quen thuộc.

Song Hye Kyo: thay cơm bằng đậu phụ + tập yoga

Song Hye Kyo từng giảm thành công 17kg nhờ vào việc ăn đậu phụ mỗi ngày. Đậu phụ là nguồn cung cấp protein dồi dào, ít calo nên có thể tạo cảm giác no lâu. 

Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo! - Ảnh 1

Nữ diễn viên chia sẻ cô vẫn ăn uống bình thường vào bữa sáng và bữa trưa nhưng chọn thực phẩm không chứa nhiều calo và chỉ ăn no đến khoảng 80%. Bữa tối, Song Hye Kyo chỉ ăn đậu phụ hấp và cố gắng kết thúc bữa tối trước 18 giờ.

Bên cạnh chế độ ăn kiêng, Song Hye Kyo còn dành 15 phút mỗi ngày để tập aerobic, đồng thời tập đốt mỡ và cải thiện khả năng hoạt động của tim phổi. Người đẹp họ Song cũng tập yoga thường xuyên để có được vóc dáng chuẩn và các đường nét gọn gàng và đặc biệt là đôi chân thon gọn, thẳng tắp đáng ngưỡng mộ.

Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo! - Ảnh 2

Lim Ji Yeon: ăn nhiều cà chua + tập pilates

Cùng với vóc dáng chuẩn và nhan sắc ngọt ngào, Lim Ji Yeon có bí quyết mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện để giữ được thân hình hoàn hảo. Cô nàng từng chia sẻ đã giảm được 8kg nhờ áp dụng chế độ ăn kiêng với cà chua. Trước bữa ăn tối, Lim Ji Yeon ăn nhẹ 2 - 3 quả cà chua để giảm bớt lượng calo thu nạp vào cơ thể, đồng thời cà chua cũng giúp cải thiện làn da tươi sáng hơn.

Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo! - Ảnh 3

Nữ diễn viên họ Lim còn bật mí thành quả của việc sở hữu vóc dáng thon thả cùng đôi chân thẳng là vì cô dành nhiều thời gian tập pilates mỗi ngày. Cô sử dụng thêm máy tập đẩy đùi để tăng cường luyện tập chân và cải thiện vòng 3 săn chắc hơn.

Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo! - Ảnh 4

Cha Joo Young: Thêm trái bơ vào thực đơn hằng ngày

Trong bộ phim The Glory, Cha Joo Young vào vai Choi Hye Jeong - một nữ tiếp viên hàng không ngoài 30 tuổi - có vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng.

Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo! - Ảnh 5

Ở ngoài đời, vóc dáng mảnh mai, quyến rũ cũng chính là vũ khí lớn nhất giúp Cha Joo Young mỗi khi xuất hiện luôn thu hút sự chú ý của người nhìn. Cô nàng thường mặc những chiếc váy bó sát cơ thể để khoe khéo vòng 1 nở nang.

Tiết lộ bí quyết sở hữu dáng vóc cực hot như dàn mỹ nhân The Glory, có chiêu cực đơn giả chị em nào cũng dễ dàng học theo! - Ảnh 6

Cha Joo Young mặc dù mảnh mai nhưng vòng 1 của cô trông rất đầy đặn, bí quyết chính là ăn uống đúng cách. Trước đây, cô từng đăng trên trang cá nhân về món salad bơ trộn giữa cà chua, hành tây, rau mùi. 

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 5 loại quả càng ăn càng béo, cân nặng cứ thế tăng vù vù, nguy hiểm hơn thịt, chị em cần tránh xa

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 5 loại quả càng ăn càng béo, cân nặng cứ thế tăng vù vù, nguy hiểm hơn thịt, chị em cần tránh xa

Chị em nào có ý định giảm cân thì đừng ăn những loại trái cây này vì chúng chứa rất nhiều lượng calo.

Xem thêm
Từ khóa:   thực đơn giảm cân của sao Hàn bí quyết giữ dáng giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 27 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 28 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 36 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề