Vụ nữ sinh Nghệ An giật tóc, đánh bạn: Nhờ học sinh trường khác đến đánh bạn cùng trường

Đời sống 09/09/2023 16:04

Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 3 em học sinh trường THCS Hưng Bình. Sau đó, 1 trong những em này nhờ một bạn học lớp 9 ở Trường THCS Lê Lợi đến đánh bạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 9/9, ông Trần Việt Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường đã làm việc với phụ huynh và các em học sinh có liên quan đến sự việc đánh nhau xảy ra vào sáng 8/9. 

Theo thông tin từ nhà trường, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 3 em học sinh trường THCS Hưng Bình. Sau đó, 1 trong những em này nhờ một bạn học lớp 9 ở Trường THCS Lê Lợi đến đánh bạn.

Liên quan đến vụ việc trên, Trường THCS Hưng Bình và Trường THCS Lê Lợi sẽ họp hội đồng kỷ luật để đưa ra các hình thức xử lý với các học sinh liên quan.

Vụ nữ sinh Nghệ An giật tóc, đánh bạn: Nhờ học sinh trường khác đến đánh bạn cùng trường - Ảnh 1
Hình ảnh học sinh mặc đồng phục, túm tóc đánh bạn ở TP Vinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nữ sinh mặc áo đồng phục màu xanh liên tục túm tóc, đánh và ghì nữ sinh mặc đồng phục đỏ xuống mặt đường. 

Chỉ đến khi một số người đàn ông vào can ngăn sự việc mới dừng lại. Đang nắm tóc bạn, khi có người can ngăn, nữ sinh áo xanh lớn tiếng: “Chú bỏ (buông) ra”. 

Đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa phần đều rất bức xúc trước thái độ của nữ sinh trên. 

Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Đốc Thiết, TP Vinh (Nghệ An) vào trưa 8/9. Các em trong đoạn clip được xác định học Trường THCS Hưng Bình và THCS Lê Lợi, TP Vinh.

Phẫn nộ nữ sinh giật tóc, đánh bạn, cãi lại người lớn khi vào can ngăn

Phẫn nộ nữ sinh giật tóc, đánh bạn, cãi lại người lớn khi vào can ngăn

Vào ngày 8/9, mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo xanh túm tóc, giật mạnh khiến nữ sinh mặc áo đỏ ngã xuống đường.

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Từ khóa:   nữ sinh đánh bạn bạo lực học đường đánh hội đồng

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