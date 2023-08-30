UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ nam sinh Trường THCS Kim Chung bị 3 người lớn và bạn cùng trường lôi ra khỏi quán game hành hung gây thương tích.

Theo thông tin từ VTC News, đại diện UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, qua xác minh, người phụ nữ tham gia hành hung nam sinh Trường THCS Kim Chung không thường trú ở địa phương.

Báo cáo của UBND huyện Đông Anh xác định, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân. Hiện sức khoẻ nam sinh bị đánh ổn định, được gia đình đưa về quê tại huyện Thạch Thất để chăm sóc. Gia đình cháu cũng không có kiến nghị gì thêm.

Nam sinh bị đánh hội đồng trước quán net - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, chiều 26/8, N.H.L. (nam sinh lớp 9) cùng bạn đến quán internet ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh) chơi. Tại đây, L. bị L.N.A. (học sinh lớp 9 trường THCS Kim Chung) cùng mẹ, dì và dượng đánh hội đồng.

Nguyên nhân được cho là A. và L. mâu thuẫn, xích mích từ ngày 25/8. Khi đó, L. dùng tay, mũ bảo hiểm đánh A.

Sau đó, một người đàn ông khác cũng tiến tới đánh L. Vụ việc dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả, L. bị rách da đầu, trầy xước da vùng lưng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, lập hồ sơ để báo cáo công an huyện điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Đồng thời, UBND huyện Đông Anh cũng yêu cầu trường THCS Kim Chung, các ban ngành đoàn thể xã Kim Chung tổ chức thăm hỏi động viên gia đình em L.

Hé lộ nguyên nhân không ngờ vụ nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người đánh hội đồng Sự việc ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 em học sinh. Sau đó, mẹ của một em trong số 2 em này (là nữ giáo viên mầm non) và một số người khác đã đánh hội đồng em còn lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-tinh-hinh-suc-khoe-cua-nam-sinh-bi-nu-giao-vien-va-nhom-nguoi-anh-hoi-ong-o-ha-noi-613311.html