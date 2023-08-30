Cập nhật tình hình sức khỏe của nam sinh bị nữ giáo viên và nhóm người đánh hội đồng ở Hà Nội

Xã hội 30/08/2023 13:18

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ nam sinh Trường THCS Kim Chung bị 3 người lớn và bạn cùng trường lôi ra khỏi quán game hành hung gây thương tích.

Theo thông tin từ VTC News, đại diện UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, qua xác minh, người phụ nữ tham gia hành hung nam sinh Trường THCS Kim Chung không thường trú ở địa phương.

Báo cáo của UBND huyện Đông Anh xác định, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân. Hiện sức khoẻ nam sinh bị đánh ổn định, được gia đình đưa về quê tại huyện Thạch Thất để chăm sóc. Gia đình cháu cũng không có kiến nghị gì thêm.

Cập nhật tình hình sức khỏe của nam sinh bị nữ giáo viên và nhóm người đánh hội đồng ở Hà Nội - Ảnh 1
Nam sinh bị đánh hội đồng trước quán net - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, chiều 26/8, N.H.L. (nam sinh lớp 9) cùng bạn đến quán internet ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh) chơi. Tại đây, L. bị L.N.A. (học sinh lớp 9 trường THCS Kim Chung) cùng mẹ, dì và dượng đánh hội đồng.

Nguyên nhân được cho là A. và L. mâu thuẫn, xích mích từ ngày 25/8. Khi đó, L. dùng tay, mũ bảo hiểm đánh A. 

Sau đó, một người đàn ông khác cũng tiến tới đánh L. Vụ việc dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả, L. bị rách da đầu, trầy xước da vùng lưng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, lập hồ sơ để báo cáo công an huyện điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Đồng thời, UBND huyện Đông Anh cũng yêu cầu trường THCS Kim Chung, các ban ngành đoàn thể xã Kim Chung tổ chức thăm hỏi động viên gia đình em L. 

Hé lộ nguyên nhân không ngờ vụ nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người đánh hội đồng

Hé lộ nguyên nhân không ngờ vụ nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người đánh hội đồng

Sự việc ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 em học sinh. Sau đó, mẹ của một em trong số 2 em này (là nữ giáo viên mầm non) và một số người khác đã đánh hội đồng em còn lại.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh hội đồng nam sinh bị đánh hội đồng Hà Nội tin tức xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới