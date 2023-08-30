Sự việc ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 em học sinh. Sau đó, mẹ của một em trong số 2 em này (là nữ giáo viên mầm non) và một số người khác đã đánh hội đồng em còn lại.
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Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 30/8, liên quan đến vụ nam sinh cấp 2 bị đánh hội đồng, các cơ quan liên quan liên quan của huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đang họp xem xét, xử lý.
Được biết, sự việc ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 em học sinh. Sau đó, mẹ của một em trong số 2 em này (là nữ giáo viên mầm non) và một số người khác đã đánh hội đồng em còn lại.
Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip về một vụ xô xát ở quán Internet tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Theo nội dung bài đăng và clip, một nam sinh bị nhóm khoảng 5-6 người đánh hội đồng trước cửa một quán Internet. Trong nhóm tấn công nam sinh, có một người mặc áo học sinh, một phụ nữ cùng một người đàn ông liên tục đấm đá, hành hung nạn nhân.