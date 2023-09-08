Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, quay clip đưa lên MXH tại Hậu Giang

Đời sống 08/09/2023 06:35

Liên quan vụ nhóm nữ sinh trường THCS Vị Đông (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đánh bạn và quay clip, Sở GD&ĐT tỉnh đã có báo cáo nội dung vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 10h sáng ngày 4/9, tại địa bàn ấp 5 xã Vị Đông, (Kênh Ông Hai), huyện Vị Thủy, cách Trường THCS Vị Đông hơn 1 km, một nhóm 5 học sinh của Trường này, đang học ở các khối 7,8.9 đã chặn đường đánh em N.T.H.N, học sinh khối 6 cùng trường. Trong đó, có một em đánh bằng mũ bảo hiểm, các em còn lại thì đánh bằng tay và có 2 em thay phiên nhau dùng điện thoại ghi hình (video clip) gửi cho một số bạn. Sau đó, đoạn video clip được đưa lên mạng xã hội.

 

Do sự việc xảy ra trên đoạn đường vắng và xa trường, không học sinh nào báo lại nên Ban Giám hiệu, giáo viên và nhân viên Trường THCS Vị Đông không nắm được ngay thông tin vụ việc.  

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, quay clip đưa lên MXH tại Hậu Giang - Ảnh 1
Nhóm nữ sinh đánh bạn giữa đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vào ngày 5/9/2023 gia đình của em N.T.H.N có làm đơn gửi lên Công an xã Vị Đông. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày thì gặp giáo viên của trường báo lại sự việc. Ngay sau đó, một số giáo viên Trường THCS Vị Đông và Công an xã Vị Đông có trao đổi vụ việc với gia đình em N.T.H.N tại Trường THCS Vị Đông.

Đến ngày 6/9/2023, Công an xã Vị Đông phối hợp với nhà trường đã mời các em học sinh và phụ huynh của các em đánh bạn lên làm việc tại trụ sở Công an xã Vị Đông. Các em đã thừa nhận hành vi đánh nhau với lý do em N.T.H.N có mâu thuẫn vì nhắn tin qua lại trên mạng xã hội với em D., học khối 8 cùng trường (em D. là bạn với nhóm học sinh đánh em N.T.H.N). Về phía phụ huynh các em đánh em N.T.H.N cam kết gặp gỡ gia đình em N.T.H.N để trao đổi, hòa giải.

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, quay clip đưa lên MXH tại Hậu Giang - Ảnh 2
Nhóm nữ sinh thay phiên nhau đánh em HN - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, về phía nhà trường, Hiệu trưởng, giáo viên Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm của em N.T.H.N đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên tinh thần. Em N.T.H.N đã được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe, tình trạng chỉ bị đau ở phần mềm và đau ít ở đầu.

Ban Giám hiệu Trường THCS Vị Đông đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh và các em liên quan đến vụ việc đánh nhau làm việc; giao Tổ Tư vấn học đường và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tư vấn tâm lý, quan tâm em N.T.H.N nhằm động viên tinh thần của em.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THCS Vị Đông tiếp tục xác minh thông tin, xem xét và tùy theo mức độ vi phạm mà tiến hành xử lý những học sinh vi phạm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 08/1988/TT-BGDĐT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cũng đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy theo dõi sát sao vụ việc, chỉ đạo Trường THCS Vị Đông phối hợp Công an xã Vị Đông, huyện Vị Thủy giải quyết dứt điểm vụ việc.

Về lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này (chỉ đạo các trường trực thuộc), cần quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Phối hợp với gia đình, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tuyên truyền, giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, quy định của ngành và đặc biệt là không vi phạm pháp luật.

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