25 học sinh ở Cao Bằng nhập viện cấp cứu sau khi ăn kẹo, uống nước bán ở cổng trường

Vào ngày 7/9, hơn 20 học sinh Trường Tiểu học Việt Chu (xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) mua kẹo, nước đóng gói trước cổng trường để ăn, uống, sau đó các em có triệu chứng mệt mỏi, đau bụng...

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 7/9, ông Hoàng Văn Thượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn vừa xảy việc 25 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm do uống nước đóng gói và kẹo được bán trước cổng trường.

Cụ thể, trong giờ ra chơi, 25 học sinh Trường Tiểu học cơ sở Việt Chu (xã Thống Nhất) ra mua kẹo, nước đóng gói trước cổng trường để ăn, uống. Ngay sau đó, các em có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng… Nhận được thông tin, thầy cô và cán bộ y tế của trường đã đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang để cấp cứu.



Những loại bánh kẹo bày bán trước cổng trường học - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Quyết Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, cho biết trong số 25 học sinh này, nhiều em chỉ mệt mỏi, tâm lý lo lắng do hội chứng “dây chuyền”, không có biểu hiện rối loạn tiêu hóa. Một số học sinh đầy bụng, không muốn ăn. Nguyên nhân ngộ độc đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xét nghiệm.

Các loại kẹo học sinh ăn đều có ghi hạn dùng trong 10 ngày sản xuất nhưng không rõ ngày sản xuất cũng như hạn dùng cụ thể trên bao bì.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo nhà trường và gia đình nên tuyên truyền, giáo dục học sinh không nên ăn kẹo không rõ nguồn gốc, nhãn mác ở cổng trường. Các cơ quan liên ngành cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm ở khu vực cổng trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Khi trẻ có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, nôn ói... gia đình và nhà trường nên chủ động đưa các em đi kiểm tra sức khỏe, tránh trường hợp ngộ độc nặng, cấp cứu muộn.

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