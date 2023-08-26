Bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị thủng màng nhĩ do ngoáy tai

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó, cháu D. đang dùng dụng cụ lấy ráy của người lớn để ngoáy tai thì bị em gái vô tình va vào làm que ngoáy đâm gây chảy máu tai.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 25/8, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, Khoa Tai mũi họng vừa tiếp nhận bé T.Đ.D (5 tuổi, trú tại TP Vinh) trong tình trạng tai bị chảy máu nhiều.

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u và khám, các bác sĩ phát hiện màng nhĩ cháu D. bị thủng, nghi ngờ tổn thương hệ thống xương con dẫn truyền âm thanh ở trong tai giữa với sức nghe giảm 50%.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ cũng cho biết, ráy tai là chất bẩn, để lâu sẽ khiến thính lực bị suy giảm, vì vậy nhiều người thường ngoáy tai cho sạch. Tuy nhiên, đây là một thói quen không tốt, trái với tự nhiên. Thậm chí ngoáy tai còn dẫn đến khả năng viêm nhiễm rất lớn, đặc biệt là ở trẻ em, khi cấu trúc da, niêm mạc, màng nhĩ của tai trẻ còn mỏng, chưa trưởng thành. Nhiều phụ huynh có thói quen lấy ráy tai tại nhà, trẻ nhỏ nhìn thấy sẽ làm theo và vô tình sẽ xảy ra những tai nạn không mong muốn.

Ở những người khác nhau, ráy tai có thể có cấu tạo, hình dạng và màu sắc khác nhau. Trong ráy tai có chứa những chất tiết của tuyến bã, tế bào da của ống tai đã chết, vi khuẩn và có thể có nước.

Lượng ráy tai ở mức bình thường sẽ có tác dụng như một lớp áo bảo vệ ống tai và chống ngấm nước. Tai nếu không có ráy tai sẽ khô, ngứa và dễ bị nhiễm trùng.

Bình thường, cơ thể chúng ta sẽ tự làm sạch ráy tai. Quá trình này diễn ra bằng hiện tượng đẩy dần những lớp tế bào da lót ống tai từ vị trí bên trong sát với màng nhĩ ra phía ngoài của ống tai. Với sự dịch chuyển của lớp tế bào như vậy thì ráy tai sẽ dần khô đi, bong ra và rơi ra ngoài. Do đó không cần dùng đến các công cụ hỗ trợ để lấy ráy tai ra ngoài.

Tuy nhiên, có những trường hợp ráy tai bị tích tụ quá nhiều dẫn đến làm hẹp ống tai. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do các bệnh lý về da, bệnh lý của tuyến bã hoặc xương tai. Cũng có trường hợp ráy tai nhiều do phản ứng đối với tình trạng chấn thương hoặc tắc nghẽn của ống tai. Khi xuất hiện các trường hợp này, cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị một cách tốt nhất.