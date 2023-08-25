Theo đó, bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, hiện tại Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành làm việc với đương sự. Bệnh viện cũng cho bác sĩ C. tạm dừng công tác chuyên môn để làm các thủ tục tường trình sự việc.

Cụ thể, theo thông tin từ Dân Trí, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, bác sĩ N.Q.C. không được giao điều trị cho bệnh nhân liên quan sự việc. Loại thuốc bác sĩ này đưa cho con gái người bệnh cũng không phải thuốc bán nội bộ.

"Riêng với bệnh nhân này, các nhân viên khoa Y học hạt nhân đã chăm sóc rất kỹ. Kể cả các khoa chăm sóc, mổ cho bệnh nhân từ năm 2020, một khoảng thời gian dài đều rất ổn.

Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ, sự việc của bác sĩ C. và người tố cáo (con gái của bệnh nhân Th., 55 tuổi) diễn ra bên ngoài bệnh viện, mang tính chất cá nhân. Sau khi biết thông tin sự việc, y bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Th. ở khoa Y học hạt nhân rất buồn.

Khi xem lại đơn tố cáo, người ta cũng cảm ơn bác sĩ và tập thể bệnh viện đã chăm sóc họ tốt. Họ khẳng định nêu ra vì bức xúc với cá nhân bác sĩ trên.

Còn chuyện đúng sai đến đâu, chúng tôi vẫn đang tiến hành xử lý và sẽ có hướng dẫn từ Sở Y tế", đại diện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói.

Về loại thuốc trị ung thư nhắm trúng đích tên "Lenvaxen 10" do bác sĩ C. đưa cho con gái bệnh nhân, được cho rằng chỉ bán trong nội bộ, có kê toa và giám sát của bác sĩ, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khẳng định, đơn vị không có loại thuốc này.

"Sáng nay tôi đã gặp quản lý khoa Dược và được xác nhận thuốc (Lenvaxen 10) không phải của bệnh viện. Chúng tôi bán tên thuốc khác hoàn toàn.

Lúc bệnh nhân dùng loại thuốc trên lại không nằm ở bệnh viện chúng tôi mà đi ở bên ngoài, đi nhiều nơi khác", nguồn tin chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng khẳng định, bác sĩ N.Q.C. không được giao điều trị cho bệnh nhân có liên quan trong sự việc. Người phụ trách trường hợp này là bác sĩ phó trưởng khoa.

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, con gái của nữ bệnh nhân (tên N.T.K.T. 21 tuổi) trình bày, từ năm 2020 mẹ cô phát hiện ung thư tuyến giáp và được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Từ đó đến tháng 3/2023, tình trạng sức khỏe của bà gặp nhiều biến chứng khó thở, liên tục được chuyển vào điều trị tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM.

Tuy vậy ung thư ngày một tiến triển, mẹ cô được chỉ định xạ trị ngoài. Sau 10 tia, sức khỏe quá yếu đành phải tạm dừng.

Trong suốt quá trình điều trị ung thư, con gái bệnh nhân cho biết có quen biết bác sĩ N.Q.C., làm tại khoa y học hạt nhân (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM). Theo cô, bác sĩ C. là người từng hỗ trợ tư vấn, điều trị cho mẹ mình.

Do "hết cách", cô từng chủ động nhắn tin và được bác sĩ C. hướng dẫn mang hồ sơ bệnh án đến một địa chỉ (là nhà thuốc, trụ sở công ty dịch vụ y tế) trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình cho bác sĩ C. xem hướng dẫn điều trị.

Theo con gái của bệnh nhân này, ngày 15/4 tại địa chỉ này, sau khi xem hồ sơ, bác sĩ C. nói trường hợp của mẹ cô đã hết cách điều trị, chỉ còn uống một loại thuốc "nhắm trúng đích" có tên Lenvaxen 10 (Lenvatinib) có thể kéo dài thời gian sống.

Hộp thuốc theo bác sĩ C. có giá 14 triệu đồng. Đây là loại thuốc nội bộ và phải được kê đơn giám sát của các bác sĩ. "Lúc này mặc dù tôi đồng ý trả tiền mua thuốc nhưng bác sĩ C. nói không cần tiền và lao vào ôm tôi. Tôi phản kháng đẩy ông ấy ra và đi về" - cô kể.

Loại thuốc được bác sĩ C đưa cho con gái của nữ bệnh nhân ung thư - Ảnh: Tuổi Trẻ

Một ngày sau, bác sĩ C. tiếp tục nhắn tin cho cô nói mẹ cô bệnh nặng "tiên lượng tính bằng tháng". Cô một lần nữa quay lại địa chỉ trên gặp bác sĩ C. lấy thuốc vào tối 18/4. Trong phòng ở tầng hai chỉ có cô và bác sĩ C..

"Ông C. cầm lọ thuốc nhưng không đưa cho tôi. Tôi nói trễ rồi đưa thuốc để về nhưng ông không đưa. Hai bên giằng co qua lại, ông C. nói em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc" - chị K.T. giọng run run kể. Và lúc này, theo K.T. thì bác sĩ C. lao vào ôm và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình.

"Ba tôi mất năm 2017. Hiện giờ tôi chỉ còn mẹ, tôi không thể mất luôn mẹ được. Cũng chỉ vì muốn có thuốc cho mẹ điều trị, tôi không kịp phản kháng, buộc phải để ông C. thực hiện hành vi xâm hại tình dục" - K.T. bức xúc kể.

Theo cô, sau đó bác sĩ C. đã đưa cô lọ thuốc về cho mẹ uống. Tuy vậy, uống được 15 ngày, mẹ cô xuất hiện tình trạng ho ra máu, tắc đàm, khó thở nên được nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, ông C. trấn an chỉ là xung huyết mạch máu.

Bức xúc việc này, K.T. đã viết bài đăng trên một diễn đàn y khoa tố cáo hành vi của bác sĩ C., đồng thời gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.