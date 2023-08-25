Tự ý tiêm thuốc vào thắt lưng để chữa đau lưng, bệnh nhân hút ra nửa lít dịch mủ tụ trong người

Tin y tế 25/08/2023 16:17

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận bệnh nhân nam (43 tuổi) sống tại huyện Lâm Thao, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao 39 độ, xuất hiện khối sưng nề, ấn đau vùng thắt lưng.

Theo thông tin từ Dân Trí, người nhà bệnh nhân cho biết cách thời điểm nhập viện hơn một tuần, bệnh nhân xuất hiện đau tức vùng thắt lưng phải. Bệnh nhân tự đến nhà người quen trong làng điều trị bằng phương pháp tiêm thuốc không rõ nguồn gốc (5 ống/ngày) vào hố thắt lưng phải.

Sau 3 ngày, bệnh nhân tiếp tục cắt thuốc nam về uống nhưng không đỡ. Đến ngày thứ 5, tình trạng bệnh nhân xấu đi, cơn đau tăng lên kèm sốt cao liên tục, khi đó mới được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám, thực hiện xét nghiệm, siêu âm, chụp CT cắt lớp vi tính ổ bụng có thuốc cản quang.

Kết quả hình ảnh cho thấy bệnh nhân có áp xe cơ thắt lưng chậu, có tổn thương mạch máu, nhiều ổ tụ dịch khoang sau phúc mạc, giảm tưới máu thận phải, sỏi thận, sỏi niệu quản phải, rối loạn tưới máu gan.

Tự ý tiêm thuốc vào thắt lưng để chữa đau lưng, bệnh nhân hút ra nửa lít dịch mủ tụ trong người - Ảnh 1
Nửa lít dịch mủ kèm máu được hút ra từ người bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân nói trên, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, Khoa Cấp cứu đã mời hội chẩn khẩn cấp từ các chuyên khoa liên quan như: Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương, Ngoại tổng hợp, Ngoại thận – tiết niệu... Sau đó bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để loại bỏ ổ áp xe và đặt dẫn lưu.

Tuy ổ áp xe đã được làm sạch nhưng do thể trạng nhiễm trùng nhiễm độc, bệnh nhân phải chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc sau phẫu thuật và chuyển Khoa Ngoại tổng hợp theo dõi điều trị khi tình trạng ổn định.

Tự ý tiêm thuốc vào thắt lưng để chữa đau lưng, bệnh nhân hút ra nửa lít dịch mủ tụ trong người - Ảnh 2
Bệnh nhân tự đến nhà người quen trong làng điều trị bằng phương pháp tiêm thuốc không rõ nguồn gốc (5 ống/ngày) vào hố thắt lưng phải - Ảnh: Dân Trí

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tiêm thuốc không rõ nguồn gốc nhập viện điều trị. Trong số đó nhóm thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch được dùng cho nhiều bệnh lý khác nhau. Vì thuốc thường làm giảm nhanh các triệu chứng nên lạm dụng corticoid là hiện tượng khá phổ biến. Nhiều bệnh nhân đã gặp phải những tác dụng phụ nặng nề do sử dụng không hợp lý nhóm thuốc này.

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