Trước đó, nhận được đơn tố cáo của cô gái N.T.K.T. (21 tuổi), Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã làm việc với bác sĩ N.Q.C., công tác tại khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, yêu cầu giải trình các nội dung phản ánh trong đơn.

Theo thông tin từ Dân Trí, Sở Y tế TP.HCM cho biết, vụ việc bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bị tố cáo đòi con gái bệnh nhân "cho vui vẻ" liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc và phẫn nộ.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu lãnh đạo bệnh viện có liên quan khẩn trương xác minh và làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu nhân viên đơn vị có hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, bác sĩ C. không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ cho biết có tư vấn và cho tặng thuốc cho mẹ của T. tại nhà riêng của ông này.

Do nội dung phản ánh liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong toàn ngành, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu phía Bệnh viện Ung bướu xem xét tạm ngưng công tác chuyên môn của bác sĩ bị tố cáo để tập trung giải trình, làm rõ nội dung phản ánh trong đơn.

Sau khi có kết quả xác minh và xử lý, bệnh viện phải báo cáo việc giải quyết về Sở Y tế.

Khu tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, K.T. trình bày, từ năm 2020 mẹ cô phát hiện ung thư tuyến giáp và được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Từ đó đến tháng 3-2023, tình trạng sức khỏe của bà gặp nhiều biến chứng khó thở, liên tục được chuyển vào điều trị tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM.

Tuy vậy ung thư ngày một tiến triển, mẹ cô được chỉ định xạ trị ngoài. Sau 10 tia, sức khỏe quá yếu đành phải tạm dừng.

Trong suốt quá trình điều trị ung thư, K.T. cho biết có quen biết bác sĩ N.Q.C., làm tại khoa y học hạt nhân (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM). Theo cô, bác sĩ C. là người từng hỗ trợ tư vấn, điều trị cho mẹ mình.

Do "hết cách", K.T. từng chủ động nhắn tin và được bác sĩ C. hướng dẫn mang hồ sơ bệnh án đến một địa chỉ (là nhà thuốc, trụ sở công ty dịch vụ y tế) trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình cho bác sĩ C. xem hướng dẫn điều trị.

Theo K.T., ngày 15/4 tại địa chỉ này, sau khi xem hồ sơ, bác sĩ C. nói trường hợp của mẹ cô đã hết cách điều trị, chỉ còn uống một loại thuốc "nhắm trúng đích" có tên Lenvaxen 10 (Lenvatinib) có thể kéo dài thời gian sống.

Hộp thuốc theo bác sĩ C. có giá 14 triệu đồng. Đây là loại thuốc nội bộ và phải được kê đơn giám sát của các bác sĩ. "Lúc này mặc dù tôi đồng ý trả tiền mua thuốc nhưng bác sĩ C. nói không cần tiền và lao vào ôm tôi. Tôi phản kháng đẩy ông ấy ra và đi về" - cô kể.

Một ngày sau, bác sĩ C. tiếp tục nhắn tin cho K.T. nói mẹ cô bệnh nặng "tiên lượng tính bằng tháng". Cô một lần nữa quay lại địa chỉ trên gặp bác sĩ C. lấy thuốc vào tối 18/4. Trong phòng ở tầng hai chỉ có cô và bác sĩ C..

"Ông C. cầm lọ thuốc nhưng không đưa cho tôi. Tôi nói trễ rồi đưa thuốc để về nhưng ông không đưa. Hai bên giằng co qua lại, ông C. nói em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc" - chị K.T. giọng run run kể. Và lúc này, theo K.T. thì bác sĩ C. lao vào ôm và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình.

"Ba tôi mất năm 2017. Hiện giờ tôi chỉ còn mẹ, tôi không thể mất luôn mẹ được. Cũng chỉ vì muốn có thuốc cho mẹ điều trị, tôi không kịp phản kháng, buộc phải để ông C. thực hiện hành vi xâm hại tình dục" - K.T. bức xúc kể.

Theo cô, sau đó bác sĩ C. đã đưa cô lọ thuốc về cho mẹ uống. Tuy vậy, uống được 15 ngày, mẹ cô xuất hiện tình trạng ho ra máu, tắc đàm, khó thở nên được nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, ông C. trấn an chỉ là xung huyết mạch máu.

Thuốc điều trị được bác sĩ đưa cho con gái bệnh nhân ung thư - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bức xúc việc này, K.T. đã viết bài đăng trên một diễn đàn y khoa tố cáo hành vi của bác sĩ C., đồng thời gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.