Khi khối u lớn dần, người bệnh đi khám và được phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tổn thương vẫn tiếp tục không liền mà còn phát triển lớn hơn một cách nhanh chóng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, cách đây hơn 1 năm, người bệnh V.T.N (65 tuổi, ở Hải Dương) xuất hiện khối u nhỏ ở chân có hình dạng giống như vảy ốc. Do chủ quan nghĩ đó là tổn thương lành tính nên người bệnh không đi khám tại các cơ sở y tế. Khi khối u lớn dần, người bệnh đi khám và được phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên, sau phẫu thuật tổn thương vẫn tiếp tục không liền mà còn phát triển lớn hơn một cách nhanh chóng.

Khi vết thương có kích thước 15×10cm gây đau nhức nhiều, không đáp ứng với thuốc giảm đau, người bệnh đã được đưa tới khám tại Bệnh viện K. Tại đây, người bệnh được làm sinh thiết và chẩn đoán xác định ung thư phần mềm giai đoạn IV có di căn hạch bẹn cùng bên và di căn phổi.

Khối u ở chân bệnh nhân - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân nói trên, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, sau khi có kết quả tại Bệnh viện K., người bệnh và gia đình đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị.

Các bác sĩ đã hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho người bệnh ở giai đoạn này, đó là: Phẫu thuật sạch sẽ nhằm giảm tối đa triệu chứng cho bệnh nhân, loại bỏ hầu hết khối lượng ung thư bằng phẫu thuật cắt rộng gần hết toàn bộ phần chân phải, sau đó truyền hóa chất điều trị toàn thân, xạ trị hạch di căn bẹn phải.

Sau đợt điều trị theo phác đồ, tình trạng người bệnh đã cải thiện hơn, hết đau, tinh thần vui vẻ, ổn định. Đến thời điểm hiện tại, người bệnh đáp ứng tốt với phác đồ, toàn trạng khỏe mạnh.

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