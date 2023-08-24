Người phụ nữ phát hiện khối u như vảy ốc, phẫu thuật 2 lần vẫn không hết, đi khám bất ngờ nhận kết quả ung thư

Tin y tế 24/08/2023 06:20

Khi khối u lớn dần, người bệnh đi khám và được phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tổn thương vẫn tiếp tục không liền mà còn phát triển lớn hơn một cách nhanh chóng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, cách đây hơn 1 năm, người bệnh V.T.N (65 tuổi, ở Hải Dương) xuất hiện khối u nhỏ ở chân có hình dạng giống như vảy ốc. Do chủ quan nghĩ đó là tổn thương lành tính nên người bệnh không đi khám tại các cơ sở y tế. Khi khối u lớn dần, người bệnh đi khám và được phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên, sau phẫu thuật tổn thương vẫn tiếp tục không liền mà còn phát triển lớn hơn một cách nhanh chóng.

Khi vết thương có kích thước 15×10cm gây đau nhức nhiều, không đáp ứng với thuốc giảm đau, người bệnh đã được đưa tới khám tại Bệnh viện K. Tại đây, người bệnh được làm sinh thiết và chẩn đoán xác định ung thư phần mềm giai đoạn IV có di căn hạch bẹn cùng bên và di căn phổi.

Người phụ nữ phát hiện khối u như vảy ốc, phẫu thuật 2 lần vẫn không hết, đi khám bất ngờ nhận kết quả ung thư - Ảnh 1
Khối u ở chân bệnh nhân - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân nói trên, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, sau khi có kết quả tại Bệnh viện K., người bệnh và gia đình đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị.

Các bác sĩ đã hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho người bệnh ở giai đoạn này, đó là: Phẫu thuật sạch sẽ nhằm giảm tối đa triệu chứng cho bệnh nhân, loại bỏ hầu hết khối lượng ung thư bằng phẫu thuật cắt rộng gần hết toàn bộ phần chân phải, sau đó truyền hóa chất điều trị toàn thân, xạ trị hạch di căn bẹn phải.

Sau đợt điều trị theo phác đồ, tình trạng người bệnh đã cải thiện hơn, hết đau, tinh thần vui vẻ, ổn định. Đến thời điểm hiện tại, người bệnh đáp ứng tốt với phác đồ, toàn trạng khỏe mạnh.

Em bé chào đời cầm vòng tránh thai trên tay: Bác sĩ lý giải nguyên nhân vì sao đã đặt vòng mà vẫn có con?

Em bé chào đời cầm vòng tránh thai trên tay: Bác sĩ lý giải nguyên nhân vì sao đã đặt vòng mà vẫn có con?

Bác sĩ lưu ý không phải trường hợp nào mang thai như vậy cũng an toàn, một số trường hợp có thể sảy thai hoặc sinh non. Hiếm trường hợp sinh con đủ tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   khối u ung thư khối u ở chân tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 50 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 55 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn