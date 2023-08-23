Sau đó, cô Cố định đưa hai đứa trẻ ra ngoài ăn tối. Nào ngờ, khi ba mẹ con bước vào thang máy, họ phát hiện bảng nút thang máy không có tầng 1.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Chinatimes, cách đây vài ngày, cô Cố ở Thành Đô, Tứ Xuyên đưa hai con gái đến khách sạn hạng sang thuộc hệ thống Hilton, thuê loại phòng giá mỗi đêm 2.000 nhân dân tệ (hơn 6,5 triệu đồng) để nghỉ ngơi. Lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân xong, ba mẹ con về phòng và dọn dẹp.

Sợ hãi tột độ, cô Cố liên lạc với lễ tân khách sạn, yêu cầu họ cử người đến ngay hiện trường, đồng thời gọi cảnh sát. Rất nhanh sau đó, với sự hỗ trợ của nhân viên khách sạn, cô Cố đưa con gái đến bệnh viện.

Cô con gái 12 tuổi là người đầu tiên ra khỏi thang máy. Vì muốn nhìn xem thang máy bên kia có nút tầng một hay không, bé cố vươn đầu ra kiểm tra và tay chạm vào cửa thang máy. Ngay lập tức, cô bé hét lớn, đứng yên và cơ thể run rẩy không kiểm soát được.

Bé gái bị điện giật khi bấm nút thang máy - Ảnh minh họa: Interne

Trên xe, người mẹ lòng đau như cắt khi thấy tay chân con gái lạnh cóng, cơ thể run rẩy bất thường. Sau khi đến bệnh viện, bé gái được đưa tới khoa cấp cứu nhưng không thể lấy được máu làm xét nghiệm. Suốt 2 tiếng đồng hồ ở đó, phía khách sạn cũng không mua cho mẹ con nạn nhân chai nước hay hộp cơm nào, mà nói rằng họ sẽ được ăn khi quay về khách sạn.

Sau khi khám và xét nghiệm, bác sỹ cho biết cơ tim của con gái cô Cố đã bị tổn thương, tình trạng rất nguy hiểm, sau này có thể để lại di chứng. Bác sỹ yêu cầu cho nhập viện ngay để theo dõi, nếu không họ sẽ không thể đảm bảo mức an toàn cơ bản nhất.

Hồ sơ bệnh án cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Số 3 Thành Đô được cô Cố công khai cũng cho thấy, con gái cô được chẩn đoán lâm sàng là "tổn thương nặng do tai nạn điện, chấn thương điện”.

Theo Người Đưa Tin dẫn từ nguồn trên,sự việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Bác sĩ Vương Truyền Lâm, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, giải thích rằng dòng điện có cường độ nhất định đi qua cơ thể con người có thể gây tổn thương mô hoặc rối loạn chức năng nội tạng ở các mức độ khác nhau. Các triệu chứng nhẹ thì mệt mỏi, nặng thì hôn mê, co cơ, sốc, rối loạn nhịp tim, ngừng tim, ngừng hô hấp rồi tử vong.

Khi bị điện giật, điều cần làm là cắt nguồn điện ngay lập tức, hoặc dùng vật không dẫn điện để gỡ người bị nạn ra khỏi nguồn điện càng sớm càng tốt.