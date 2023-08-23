Sau vụ 5 người nhập viện vì cà độc dược, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân vì sao đây là món ăn mang 'hơi thở của quỷ'

Tin y tế 23/08/2023 10:35

Cà độc dược còn gọi là cà diên, cà dược, độc giã, sùa tùa (Mông), Plờn (Kho), cà lục lược (Tày), hìa kía piếu (Dao) hay mạn đà la. Tên khoa học: Datura metel L., Solanaceae (họ Cà).

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 22/8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, các bác sĩ đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 2 ca người lớn đang được điều trị ở khoa Hồi sức tích cực và chống độc; 3 ca trẻ em đang điều trị khoa Nhi cấp cứu. 

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tối 21/8, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân gồm: S.M.L. (SN 1966), P.V.Ph. (SN 2003), P.V.P. (SN 2015), P.T.T. (SN 2016) và P.V.Q. (SN 2019, cùng một gia đình, trú xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trưa và chiều 21/8, những người này cùng ăn cà độc dược. Sau ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng, cả 5 người trong gia đình có triệu chứng sốt, ói, khô miệng, đau đầu... nên được đưa đến bệnh viện huyện. Tối cùng ngày, các bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, và được chẩn đoán ngộ độc cà độc dược.

Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định, và đang được bác sĩ theo dõi.

Sau vụ 5 người nhập viện vì cà độc dược, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân vì sao đây là món ăn mang 'hơi thở của quỷ' - Ảnh 1
1 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cà độc dược - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Liên quan tới vụ việc, theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, cà độc dược còn gọi là cà diên, cà dược, độc giã, sùa tùa (Mông), Plờn (Kho), cà lục lược (Tày), hìa kía piếu (Dao) hay mạn đà la. Tên khoa học: Datura metel L., Solanaceae (họ Cà).

Đây là loại cây thân thảo cao từ 1 đến 2 m, thân và cành non có màu xanh lục hay tím, có nhiều lông tơ ngắn. Lá đơn nguyên hình trứng nhọn, gốc phiến lá không đều (lệch). Hoa to, mọc đứng, đơn độc, đài hoa liền nhau hình ống, màu xanh, cánh hoa màu trắng hay phớt tím, dính liền nhau thành hình phễu. Hoa mọc đơn độc ở nách lá. Cánh hoa màu trắng hoặc trắng tím, dài 16–18 cm. Quả hình cầu có màu lục, đường kính khoảng 3 cm, có nhiều gai mềm, khi chín vỏ nứt ngang, dọc làm 4. Hạt nhiều nhăn nheo và có màu nâu nhạt.

Theo GS.TS Võ Văn Chi, tác giả cuốn "Từ điển cây thuốc Việt Nam" ít người biết rằng cây cà độc dược có chứa scopolamine gây ảo giác. Cà độc dược, cà độc dược gai tù, cà độc dược lùn đều có thể gây ảo giác, mất tri thức tạm thời nếu tiếp xúc hoặc nuốt chúng, GS.TS Võ Văn Chi khuyến cáo.

Sau vụ 5 người nhập viện vì cà độc dược, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân vì sao đây là món ăn mang 'hơi thở của quỷ' - Ảnh 2
Cà độc dược, cà độc dược gai tù, cà độc dược lùn đều có thể gây ảo giác, mất tri thức tạm thời nếu tiếp xúc hoặc nuốt chúng - Ảnh: VOV

Scopolamine là một chất độc tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật Scopolia, thực vật thuộc họ Solanaceae. Scopolamine có tác dụng đối với cơ thể bao gồm giảm bài tiết, làm chậm co bóp dạ dày và ruột, giảm buồn nôn, nôn, chóng mặt do say tàu xe... Nhưng cần lưu ý scopolamine còn có nhiều tác dụng không mong muốn như tác dụng gây mê và có khả năng làm mất trí, đưa người ta vào trạng thái thôi miên được mệnh danh là "hơi thở của quỷ" do tác dụng gây mê, gây ảo giác, mất trí nhớ và thôi miên.

Theo GS.TS Võ Văn Chi, cà độc dược là một vị thuốc tốt nhưng cũng có tính độc. Do đó người dân không nên tùy ý sử dụng mà phải tuân thủ các hướng dẫn của thầy thuốc Đông y giàu kinh nghiệm. Tuyệt đối không dùng cà độc dược để chế biến thức ăn. Tránh để trẻ nhỏ tiếp xúc với các bộ phận của cây phòng trường hợp trẻ nghịch ngợm cho vào miệng nhai dễ gây ngộ độc.

Hiện nay trên một số trang mạng có rao bán các sản phẩm cà độc dược sấy khô, tuy nhiên người tiêu dùng nên thận trọng khi mua và sử dụng đúng hướng dẫn vì cà độc dược là một vị thuốc Đông y tốt, chữa được nhiều tình trạng bệnh lý, nhưng cần chú ý dùng thuốc theo hướng dẫn của thầy thuốc Đông y có nhiều kinh nghiệm, không nên tự ý dùng hoặc dùng sai chỉ định có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Cần bỏ ngay quan niệm cà độc dược là vị thuốc nên chế biến món ăn hoặc ngâm rượu uống cũng tốt cho sức khỏe.

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Từ khóa:   cà độc dược ngộ độc cà độc dược Tin y tế

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