Theo thông tin từ Dân Trí, bệnh nhi là một bé gái 12 tuổi, quê Long An. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện một tuần, ngực trái cô bé to lên bất thường kèm căng tức. Ban đầu, bé ngại và nghĩ rằng vú to lên do cơ thể đang phát triển nên không báo gia đình. Mãi sau đó khi quá khó chịu, bệnh nhi mới chia sẻ cho ba mẹ chở đi khám.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, khoa Ngoại khám, ghi nhận ngực trái to gấp đôi ngực phải, tăng sinh mạch máu, sờ nóng và căng tức.