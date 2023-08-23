Bệnh viện K lên tiếng trước một số thông tin đăng tải "Ung thư không thể chữa khỏi" đang gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin từ báo Đầu Tư, với vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành trong khám chữa bệnh ung bướu, Bệnh viện K khẳng định một số thông tin đăng tải "Ung thư không thể chữa khỏi"... là thông tin không chính xác. Bệnh viện K - Ảnh: Sức khỏe Đời sống Bệnh viện K trong thời gian qua đã nỗ lực cùng các bệnh viện/Trung tâm/Khoa, cơ sở ung bướu trên cả nước tiếp đón, khám chữa bệnh ung bướu cho người dân, nhiều nghiên cứu, thống kê cho thấy tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư có thể đạt trên 90% nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Bệnh viện K cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp người bệnh điều trị thành công khỏi bệnh 15-20-30 năm và đăng tải trên fanpage bệnh viện... cùng với đó rất nhiều trường hợp điều trị tại bệnh viện hay các cơ sở ung bướu khác cũng được ghi nhận và các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin. Điều trị ung thư tại bệnh viện - Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ Dẫn tin từ Người Đưa Tin, điều trị ung thư là hành trình dài, tuy nhiên với việc ứng dụng các kỹ thuật mới, phác đồ điều trị tiệm cận với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, ung thư hoàn toàn có thể kiểm soát nếu có sự chung tay của cộng đồng trong việc chủ động phòng ngừa, tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Bệnh viện K cho hay sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người bệnh và gia đình về các vấn đề tích cực, các vấn đề tồn tại. Từ đó, có thể đánh giá tiếp tục phát huy hay cải thiện, triển khai các hoạt động phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, việc đăng tải video lên trang mạng xã hội với các thông tin đánh giá một chiều sẽ khiến nhiều người bệnh hoang mang, ảnh hưởng tới tâm lý điều trị. Vì vậy, Bệnh viện mong muốn được tiếp nhận ý kiến của người bệnh qua các kênh thông tin chính thức của bệnh viện như bộ phận tiếp đón người bệnh tại 3 cơ sở; đường dây nóng của Bệnh viện; hòm thư góp ý tại các khoa của bệnh viện

Vừa chạm tay vào nút bấm tháng máy, cô bé 12 tuổi bị điện giật, tổn thương cơ tim, mẹ ruột đau đớn nhìn cơ thể con run bần bật, lạnh ngắt Người mẹ lòng đau như cắt khi thấy tay chân con gái lạnh cóng, cơ thể run rẩy bất thường. Sau khi đến bệnh viện, bé gái được đưa tới khoa cấp cứu nhưng không thể lấy được máu làm xét nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mxh-xon-xao-tin-benh-ung-thu-vo-phuong-cuu-chua-benh-vien-ieu-tri-tuyen-au-noi-gi-611700.html