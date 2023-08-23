Em bé chào đời cầm vòng tránh thai trên tay: Bác sĩ lý giải nguyên nhân vì sao đã đặt vòng mà vẫn có con?

Sản phụ 30 tuổi, từng được bác sĩ Trung trực tiếp thực hiện ca mổ sinh con đầu lòng cách đây 3 năm. Sau sinh 7 tháng, người này quyết định đặt vòng tránh thai. Tuy nhiên không lâu sau chị phát hiện mang thai dù đang đặt vòng. Hai vợ chồng chị vẫn quyết định giữ lại bé và đăng ký theo dõi thai kỳ đến ngày sinh.

Theo thông tin từ VTC News, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa đỡ thành công ca sinh hy hữu, em bé chào đời cùng với vòng tránh thai trong bánh nhau của mẹ. Bác sĩ này đã đặt lại chiếc vòng tránh thai của người mẹ lên tay bé để chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội làm kỷ niệm. Bức ảnh nhanh chóng thu hút đông đảo người xem và bình luận.

Dẫn tin từ VnExpress, ThS.BS Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết có nhiều loại vòng tránh thai, phổ biến nhất là vòng tránh thai chữ T. Nguyên tắc hoạt động của vòng là tạo nên sự thay đổi trong môi trường của nội mạc tử cung để ngăn không cho tinh trùng vào tử cung gặp trứng, ngăn cản trứng làm tổ ở đây. Chính vì thế, phương pháp được nhiều cặp đôi lựa chọn vì sự an toàn, tính hiệu quả, đơn giản và kinh tế. Tuy nhiên, phương pháp sẽ không phù hợp cho phụ nữ thường bị đau bụng kinh nhiều hoặc tử cung bất thường bẩm sinh.

Em bé chào đời khỏe mạnh, nặng hơn 3,5 kg, mẹ tròn con vuông. Điều đặc biệt là các bác sĩ và cả ê kíp đỡ sinh phát hiện trong màng bánh nhau của người mẹ có chiếc vòng tránh thai. Ngay khi em bé chào đời, ê kíp đã lấy chiếc vòng tránh thai ra và đặt vào tay bé gái để chụp ảnh làm kỷ niệm.

Mặc dù vòng tránh thai được xem là phương pháp hiệu quả nhưng tỷ lệ ngừa thai chỉ đạt khoảng 98-99%. Điều này có nghĩa là cứ 100 phụ nữ đặt vòng sẽ có 1-2 người mang thai. Các nguyên nhân có thể kể đến như sau:

Vòng tránh thai bị tụt

Đối với tử cung, vòng tránh thai là một vật lạ, do đó tử cung sẽ phản ứng bằng cách co thắt để đẩy vòng tụt ra ngoài. Lúc này, chị em có thể gặp phải triệu chứng như đau bụng, đau lưng... Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 2-10% vòng tránh thai có thể tụt một phần hoặc tụt hoàn toàn khỏi tử cung, dẫn đến trường hợp mặc dù đặt vòng vẫn có thể mang thai. Phản ứng do vòng chưa thích ứng với tử cung, dẫn đến hiện tượng tụt vòng thường diễn ra trong thời gian đầu đặt vòng, đặc biệt là trong tuần đầu tiên.

Để vòng dần tương thích với tử cung sẽ không còn bị tụt ra ngoài, chị em nên nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày, không làm việc nặng ít nhất một tuần sau đặt vòng. Sau 2 tuần bạn mới quan hệ tình dục trở lại, chú ý nhẹ nhàng. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, chị em cần đến ngay bệnh viện để thăm khám, xử trí ngay.

Trong trường hợp lo lắng vòng tránh thai bị tụt ra ngoài, chị em có thể tự kiểm tra tại nhà bằng cách dùng tay đặt vào âm đạo để cảm nhận vị trí, độ dài của dây so với ban đầu. Nếu dây dài hoặc ngắn hơn so với lúc đầu, tức là vòng bị lệch. Nếu không sờ thấy dây, có khả năng dây bị tụt khỏi vị trí đặt vòng. Nếu sờ thấy dây nhưng dây bị đứt, đó là dấu hiệu bất thường, chị em cần đến ngay bệnh viện để được hỗ trợ.

Trước khi kiểm tra, chị em nên vệ sinh tay, vùng kín sạch sẽ, tránh mang mầm bệnh bên ngoài vào trong âm đạo. Ngoài ra, chị em có thể lưu ý những dấu hiệu tụt vòng bên trên để nhận biết sớm, xử trí kịp thời.

Vòng tránh thai chưa hoạt động

Trong thời gian đầu sau khi đặt vòng, có thể tử cung vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, do đó ngoài việc đau bụng, rong huyết làm ảnh hưởng đến "chuyện vợ chồng" thì việc tụt vòng cũng làm giảm hiệu quả ngừa thai. Bác sĩ Duy khuyên chị em, trong khoảng thời gian 3-7 ngày sau đặt vòng, vợ chồng tốt nhất nên tránh quan hệ hoặc nên sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ khác như bao cao su.

Vòng tránh thai hết hạn

Vòng tránh thai có thời gian sử dụng nhất định. Do đó, phụ nữ có thể mang bầu khi sử dụng vòng quá hạn sử dụng theo khuyến cáo. Vòng tránh thai nội tiết (Mirena) có hạn sử dụng là khoảng 5 năm, sau thời gian này cần thay vòng mới. Vòng tránh thai bằng đồng có thể nâng hiệu quả ngừa thai lên đến 10 năm. Thậm chí, các chuyên gia sản khoa cho biết vòng tránh thai bằng đồng có thể sử dụng tối đa đến 12 năm.