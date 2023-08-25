Những bệnh nhân này nhập viện từ chiều 24/8 trong tình trạng đau đầu, đau bụng.

Theo thông tin từ Dân Trí, sáng 25/8, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị đang điều trị cho 8 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh.

Những bệnh nhân này nhập viện từ chiều 24/8 trong tình trạng đau đầu, đau bụng. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ cấp cứu, rửa dạ dày, truyền dịch và giải độc. Hiện sức khỏe của một số bệnh nhân dần ổn định.

Sau khi ăn tiết canh bê, 8 người nhập viện - Ảnh minh họa: Internet

Ông Trần Phi Long, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh, cho biết trưa 24/8, 8 người nói trên (độ tuổi 8-60) đều là anh em, họ hàng tụ họp tại một gia đình ở thôn 2. Họ mua tiết canh bê (bò con) và làm thêm một số món để ăn uống tập trung.

Sau đó, một số người có triệu chứng đau bụng, nghi bị ngộ độc nên nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhân ngộ độc - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ VnExpress, bác sĩ khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, vệ sinh tay trước khi ăn. Người lớn, trẻ nhỏ cần tẩy giun định kỳ 6 tháng đến một năm một lần. Không ăn tiết canh, thịt lợn tái, nội tạng kém vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Tăng cường vệ sinh môi trường, giữ gìn nơi ở, vườn tược sạch sẽ.

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