Nam thanh niên 30 tuổi đột ngột bị điếc, dấu hiệu nhận biết từ những cơn ù tai

Điếc đột ngột là bệnh lý cấp cứu sức nghe trong chuyên khoa Tai - Mũi - Họng. Nếu không được điều trị sớm trong những giờ đầu, bệnh nhân sẽ đối mặt nguy cơ suy giảm sức nghe, ù tai vĩnh viễn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/8, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 30 tuổi đến khám ù tai, nghe kém tai trái.

Bệnh nhân xuất hiện ù tai, nghe kém tai trái tăng dần. Một tuần nay, bệnh nhân có thêm thêm triệu chứng ngạt mũi, chảy mũi 2 bên nên tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, dấu hiệu bệnh không đỡ, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nên bệnh nhân đi khám.

Kết quả nội soi tai mũi họng, đo thính lực đơn âm, nhĩ lượng cho thấy, người bệnh bị nấm ống tai ngoài hai bên, viêm mũi xoang, nghe kém, theo dõi điếc đột ngột tai trái ngày thứ 30. Bệnh nhân được thực hiện tiêm hòm nhĩ kết hợp điều trị nội khoa.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, điếc đột ngột có thể xảy ra bất kể lứa tuổi nào. Trước đây, bệnh thường xuất hiện ở tuổi trưởng thành và người lớn nhưng hiện nay có cả trẻ nhỏ. Thậm chí trẻ 6-7 tuổi đã bị điếc đột ngột, việc phát hiện bệnh điếc đột ở trẻ nhỏ thường khó hơn người lớn.

Nếu không được điều trị sớm trong những giờ đầu, bệnh nhân sẽ đối mặt nguy cơ suy giảm sức nghe, ù tai vĩnh viễn. Bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay sau khi xuất hiện ù tai để kịp thời điều trị.

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