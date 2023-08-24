Sau khi đi spa để thư giãn và massage, nam thanh niên xuất hiện các triệu chứng giống cảm lạnh gồm đau đầu, mệt mỏi, lạnh người, chân tay mất sức. Sau 6 ngày, người này tử vong.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Sina, sau khi đi spa để thư giãn và massage, anh Roland Oilver ở California, Mỹ xuất hiện các triệu chứng giống cảm lạnh gồm đau đầu, mệt mỏi, lạnh người, chân tay mất sức. Anh có uống thuốc nhưng bệnh trạng không cải thiện mà diễn tiến xấu rất nhanh. Cơ thể anh trở nên cực kỳ nặng nề, suy kiệt. Đến bệnh viện thăm khám, Roland Oilver được chẩn đoán mắc bệnh Legionellosis do nhiễm vi khuẩn Legionella. Anh qua đời chỉ 6 ngày sau khi nhập viện.

Vẫn còn bàng hoàng, vợ của Roland Oilver cho biết, ngày hôm đó cô và chồng đến spa để giãn cơ. Trong thời gian này, chồng cô có ngâm mình trong bồn tắm spa khoảng 5 phút, không ngờ chỉ vì 5 phút đó mà anh bị nhiễm khuẩn Legionella. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa tin rằng Roland Oilver đã qua đời. Các cơ quan y tế địa phương nhận được thông báo đã kiểm tra và phát hiện, gần đây còn có 2 người khác từng đến spa kể trên và cũng có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Các chuyên gia nghi ngờ chất lượng nước có vấn đề.

Kết quả kiểm tra không chỉ tìm thấy vi khuẩn Legionella tại spa mà còn phát hiện spa này không có giấy phép kinh doanh, nhiều yếu tố an toàn vệ sinh khác cũng không được đảm bảo, gây tai họa cho anh Roland Oilver và những người khác. Ảnh minh họa: Internet Liên quan đến vụ việc trên, theo VnExpress dẫn nguồn từ Daily Star, bệnh do trực khuẩn Legionella thường gặp và trở nên nghiêm trọng ở người cao tuổi, người bị tiểu đường hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính, người hút thuốc lá, người bị suy giảm miễn dịch. Người bệnh có triệu chứng như cúm, gồm sốt nhẹ, ớn lạnh, khó chịu, đau cơ, nhức đầu hoặc giảm ý thức. Họ cũng có thể buồn nôn, phân lỏng hoặc tiêu chảy, đau bụng, ho và đau cơ. Các biểu hiện sau khi bệnh tiến triển thành viêm phổi là khó thở, đau màng phổi và ho ra máu. Trường hợp nặng có thể trải qua tình trạng chậm nhịp tim. Ảnh minh họa: Internet Tỷ lệ tử vong theo ca bệnh chung khá thấp (khoảng 5%), song lên tới 40% ở những người bị nhiễm trùng tại bệnh viện, người cao tuổi và suy giảm miễn dịch.

Người phụ nữ phát hiện khối u như vảy ốc, phẫu thuật 2 lần vẫn không hết, đi khám bất ngờ nhận kết quả ung thư Khi khối u lớn dần, người bệnh đi khám và được phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tổn thương vẫn tiếp tục không liền mà còn phát triển lớn hơn một cách nhanh chóng.

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