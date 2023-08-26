Gần 20 người phải nhập viện cấp cứu nghi do uống phải nguồn nước bị phun thuốc diệt cỏ

Theo thông tin từ VOV, tối 25/8, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên xác nhận thông tin trên và cho biết, 23 nhân khẩu thuộc 4 hộ gia đình ở bản Co Pục, xã Hua Thanh sử dụng nguồn nước lấy từ hồ Nậm Khẩu Hu đưa về sử dụng, bất ngờ có nhiều biểu hiện bị ngộ độc. Trong đó, 18 người đã phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên; những người còn lại có diễn biến ngộ độc nhẹ, hiện đang được theo dõi tại nhà.

Hàng chục người tại Điện Biên phải nhập viện cấp cứu nghi uống phải nguồn nước nhiễm thuốc diệt cỏ - Ảnh: Lao Động

Vào khoảng ngày 18-19/8, nhân viên bảo vệ hồ Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh) có phun thuốc trừ cỏ ở vị trí gần khu vực nguồn nước mà các hộ gia đình này lấy về. Hiện chưa xác định chính xác việc này có phải nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân bị ngộ độc phải nằm viện hay không; tuy nhiên, phía công ty cũng đã xác nhận có sự việc phun thuốc trừ cỏ tại khu vực này.