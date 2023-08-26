Gần 20 người phải nhập viện cấp cứu nghi do uống phải nguồn nước bị phun thuốc diệt cỏ

Tin y tế 26/08/2023 06:10

18 người đã phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên; những người còn lại có diễn biến ngộ độc nhẹ, hiện đang được theo dõi tại nhà.

Theo thông tin từ VOV, tối 25/8, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên xác nhận thông tin trên và cho biết, 23 nhân khẩu thuộc 4 hộ gia đình ở bản Co Pục, xã Hua Thanh sử dụng nguồn nước lấy từ hồ Nậm Khẩu Hu đưa về sử dụng, bất ngờ có nhiều biểu hiện bị ngộ độc. Trong đó, 18 người đã phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên; những người còn lại có diễn biến ngộ độc nhẹ, hiện đang được theo dõi tại nhà.

Gần 20 người phải nhập viện cấp cứu nghi do uống phải nguồn nước bị phun thuốc diệt cỏ - Ảnh 1
Hàng chục người tại Điện Biên phải nhập viện cấp cứu nghi uống phải nguồn nước nhiễm thuốc diệt cỏ - Ảnh: Lao Động

Vào khoảng ngày 18-19/8, nhân viên bảo vệ hồ Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh) có phun thuốc trừ cỏ ở vị trí gần khu vực nguồn nước mà các hộ gia đình này lấy về. Hiện chưa xác định chính xác việc này có phải nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân bị ngộ độc phải nằm viện hay không; tuy nhiên, phía công ty cũng đã xác nhận có sự việc phun thuốc trừ cỏ tại khu vực này.

Hiện cùng với thăm hỏi, động viên người dân nghi bị ngộ độc, UBND huyện Điện Biên đã yêu cầu đơn vị vận hành quản lý hồ Nậm Khẩu Hu chịu trách nhiệm chi trả viện phí cho người dân; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gần 20 người phải nhập viện cấp cứu nghi do uống phải nguồn nước bị phun thuốc diệt cỏ - Ảnh 2
Phần lớn những người nghi bị ngộ độc vẫn đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên - Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Lao Động, ông Thào Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Hua Thanh cho biết, vào ngày 21/8, UBND xã nhận được đơn của các hộ dân ở bản Co Pục thì mới nắm được sự việc chứ không phải do Trạm Y tế báo cáo lên.

"Ngay sau khi nhận được đơn, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an và Trạm y tế xã kiểm tra xác minh. Đến nay (25/8), toàn bộ 20 người thuộc 4 hộ dân đã được kiểm tra sức khỏe, có 8 người có dấu hiệu ngộ độc, trong đó có 6 người đã được chuyển lên Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Điện Biên cấp cứu, điều trị".

Hiện, nguyên nhân ngộ độc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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