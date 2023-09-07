Mức án cuối cùng dành cho người chồng sát hại vợ và chị vợ ở Lâm Đồng

Đời sống 07/09/2023 19:40

TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt mức án đối với Nay Y Tá khi người này sát hại cả vợ và chị vợ, gây thương tích cho bố mẹ vợ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Nay Y Tá (38 tuổi, quê thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) với mức án tử hình về tội Giết người.

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Nay Y Tá bị tuyên phạt tử hình - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nay Y Tá là cố ý giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Bị cáo còn trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người thân là vợ, chị vợ, cha mẹ vợ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội, cần loại khỏi xã hội. 

Người đàn ông này kết hôn với bà Ma Huyền (40 tuổi) và có hai con. Hai người dựng nhà ở thị trấn Thạnh Mỹ. Bà Huyền là giáo viên dạy cấp 2, còn chồng làm nông trại, chăn nuôi bò. Cuộc sống vợ chồng không thuận hòa khi người chồng nhiều lần đánh chửi vợ và nhà vợ.

Mức án cuối cùng dành cho người chồng sát hại vợ và chị vợ ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Bị cáo Nay Y Tá bị đưa khỏi tòa sau phiên xử - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào cáo trạng, chiều 26/2, ông Tá đánh vợ vì cho rằng không đưa tiền bán phân bò. Lúc này, bà Ka Nhàu (70 tuổi, mẹ vợ) cùng chị vợ là Pơ Jum Nai Đơn (50 tuổi) nghe tiếng ồn ào liền vào xem, rồi mắng con rể. Ông Ya Tạo (73 tuổi, bố vợ) cầm cây gỗ chạy vào. Sau vài câu, ông Tá giật khúc gỗ có gắn đinh đánh cả 4 người.

Hậu quả làm vợ và chị vợ là bà Pơ Jum Nai Đơn tử vong tại chỗ. Riêng bố mẹ vợ bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Tuy nhiên, ông Tạo bị thương tích 64%, bà Ka Nhàu bị thương tích 18%.

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