Vụ thi thể bé trai sơ sinh trong hộp nhựa trước cổng chùa: Kết quả khám nghiệm tử thi

Đời sống 07/09/2023 16:50

Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện trong hộp nhựa bỏ trước cổng chùa.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 7/9, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện trong hộp nhựa bỏ trước cổng chùa.

Qua khám nghiệm, tử thi là trẻ sơ sinh nam, nặng khoảng 1kg (còn nguyên cuống rốn) và một số băng, gạc y tế dính máu đựng trong hộp nhựa màu trắng. Cân nặng thực tế trọng lượng tử thi là 0,6kg, ở tháng thứ 6 hoặc thứ 7 của thai kỳ, hệ hô hấp chưa hoàn thiện.

Vụ thi thể bé trai sơ sinh trong hộp nhựa trước cổng chùa: Kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, người dân đi qua cổng chùa Đức Tạng (khu phố Trung Lợi, phường Hưng Phước, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thì thấy một túi nilon màu đen, bên trên có cục đá đè lên.

 

 

Tò mò, người này lại gần kiểm tra thì hoảng hốt khi bên trong túi nilon có hộp nhựa chứa một thi thể trẻ sơ sinh.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Chơn Thành đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Công an thị xã Chơn Thành cũng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và thân nhân. Công an đề nghị ai là thân nhân hoặc biết tung tích nạn nhân liên hệ cung cấp thông tin để điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Nguyên nhân khiến hàng loạt người dân ở Điện Biên ngộ độc sau khi dùng nước hồ

Nguyên nhân khiến hàng loạt người dân ở Điện Biên ngộ độc sau khi dùng nước hồ

Trước đó, trong thời gian từ ngày 24-26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp đến khám với các biểu hiện như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau họng, đau bụng sau khi sử dụng nước hồ.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể bé trai tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 40 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích