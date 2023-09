Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện trong hộp nhựa bỏ trước cổng chùa.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 7/9, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện trong hộp nhựa bỏ trước cổng chùa.

Qua khám nghiệm, tử thi là trẻ sơ sinh nam, nặng khoảng 1kg (còn nguyên cuống rốn) và một số băng, gạc y tế dính máu đựng trong hộp nhựa màu trắng. Cân nặng thực tế trọng lượng tử thi là 0,6kg, ở tháng thứ 6 hoặc thứ 7 của thai kỳ, hệ hô hấp chưa hoàn thiện.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, người dân đi qua cổng chùa Đức Tạng (khu phố Trung Lợi, phường Hưng Phước, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thì thấy một túi nilon màu đen, bên trên có cục đá đè lên.

Tò mò, người này lại gần kiểm tra thì hoảng hốt khi bên trong túi nilon có hộp nhựa chứa một thi thể trẻ sơ sinh.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Chơn Thành đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Công an thị xã Chơn Thành cũng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và thân nhân. Công an đề nghị ai là thân nhân hoặc biết tung tích nạn nhân liên hệ cung cấp thông tin để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân khiến hàng loạt người dân ở Điện Biên ngộ độc sau khi dùng nước hồ Trước đó, trong thời gian từ ngày 24-26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp đến khám với các biểu hiện như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau họng, đau bụng sau khi sử dụng nước hồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thi-the-be-trai-so-sinh-trong-hop-nhua-truoc-cong-chua-ket-qua-kham-nghiem-tu-thi-615101.html