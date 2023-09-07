Lời khai của cô giáo vung tay tát liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Cô giáo T trình bày: “Trong quá trình dạy, tôi đã mất kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi cá nhân do áp lực về mục tiêu bài dạy đề ra nên tôi đã không kiềm chế được và có tác động vào trán trẻ mấy lần với lực tay hơi mạnh. Sau khi tôi nhận thức được cái sai của mình và kiểm soát được hành vi, tôi nhận ra mình đã sai nên đã bế con đứng lên và đi ra ngoài 15-20 giây để bình tĩnh hơn” - cô T tường trình.

Liên quan đến vụ cháu bé 2 tuổi (ngụ huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị cô giáo đánh, trong bản tường trình, giáo viên LTT cho biết sự việc xảy ra vào hôm 11/8, trong tiết dạy ngoài giờ kéo dài một tiếng đồng hồ.

Dựa vào lời tường trình, sau đó cô T bế con vào phòng và để cháu N ngồi vào lòng dỗ dành và tiếp tục dạy cho đến hết giờ. Trong quá trình dạy, cô T có sử dụng kỹ thuật dạy luyện khẩu hình - luyện cơ quan cấu âm tới hàm và vòng họng hơi mạnh tay so với lực người lớn với trẻ con để lại.

“Tôi nhận thấy rằng hành vi của mình quá sai, nên khi được hỏi lại sự việc tôi hoảng loạn và lo sợ sự khiển trách từ phía lớp học, cũng như sự trách mắng và dằn vặt của chính bản thân tôi, nên tôi chưa xử lý tốt được ngôn từ cũng như hành vi của mình trước phụ huynh cũng như chủ nhiệm lớp. Tôi nhận thấy rằng hành động của mình gây nên những tổn thương sâu sắc đến con và gia đình, cũng như sự tin tưởng của lớp học đến với tôi, tôi rất ân hận về việc này. Tôi tha thiết xin nhận được sự tha thứ từ gia đình và lớp học để tôi có cơ hội để được sửa sai những lỗi lầm mà mình đã gây ra...” - cô T viết.

Hình ảnh cô giáo vung tay đánh tới tấp vào mặt bé gái 2 tuổi được camera ghi lại - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chị T.T.H. (26 tuổi, ngụ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, cháu bé bị cô giáo dùng tay liên tục đánh vào mặt là cháu N.T.B.N. (2 tuổi), con gái của chị.

Chị H. kể, cháu N. có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho bé đi học can thiệp tại một cơ sở giáo dục ở xã Sài Sơn từ cuối tháng 2/2023. Được biết, tiền học phí mỗi tháng của cháu N. hơn 3 triệu đồng. Việc giáo viên T. đánh cháu N. chỉ được gia đình phát hiện vào thời điểm gần cuối tháng 8/2023 khi con từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ, mắt ướt nhòa, tâm lý sợ sệt.

Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình đã tìm đến gặp cô L.T.T., là người trực tiếp dạy can thiệp chậm nói cho cháu BN để truy vấn thì cô vẫn một mực chối cãi. Sau đó, gia đình phải làm việc với chủ cơ sở, dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện cháu N. bị cô giáo T. đánh liên tiếp vào mặt.

Sau sự việc, cuộc sống gia đình chị H., bị đảo lộn, cháu N. thường bị hoảng loạn, đêm ngủ thường giật mình khóc thét.

Một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. về sự việc một cô giáo có hành vi bạo lực đối với trẻ em và đang trong quá trình điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.