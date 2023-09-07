Tiết lộ bất ngờ về người chồng chích điện, đâm vào vùng kín của vợ ở Bình Dương

Đời sống 07/09/2023 09:26

Anh H. (em ruột của vợ Trí) không ngờ ông Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) lại ra tay dã man với chị mình như vậy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Trí (SN 1972, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi Ngược đãi và bạo hành vợ là bà N.T.L. (SN 1984).

Trí nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên đã lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện, chích vào người vợ. Người đàn ông 51 tuổi còn dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, đùi khiến bà L. bị thương nặng, la hét cầu cứu.

Đến chiều 6/9, anh Hải (em ruột bà L.) cho biết, trước khi đến với chị mình, ông Trí đã có một đời vợ và có con trai riêng. Theo anh H., anh cũng không biết xảy ra chuyện gì và cũng không ngờ là ông Trí lại ra tay dã man với chị mình như vậy.

"Anh Trí là một người hiền lành, không biết uống rượu và hút thuốc. Anh cưng 2 đứa con (con chung) dữ lắm, anh chăm sóc và thường hay mua đồ cho 2 bé. Đi cà phê anh cũng không đi mà chỉ ở nhà pha trà đường uống", anh Hải nói.

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Bà L. đang điều trị tại Bệnh viện, đã ăn được vài thìa cháo và nói vài từ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bên cạnh đó, anh Hải cũng cho biết, con trai riêng của ông Trí khoảng 28 tuổi nhưng không ở chung với vợ chồng ông Trí. "Tôi cũng không biết anh chị đã kết hôn hay chưa nhưng có tổ chức đám cưới mà chỉ làm gọn. Khi đến với chị L., cả hai có với nhau 2 người con chung (15 tuổi và 2 tuổi)", anh Hải chia sẻ.

Thời gian bà L. sống với ông Trí, gia đình sống rất bình thường, anh Hải chưa từng nghe chị phàn nàn cũng như nói về vấn đề bị Trí hành hung. Hai con của vợ chồng Trí đang được bà ngoại (mẹ của chị L.) chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe của chị L. đã ổn, bác sĩ đã cho ra khỏi phòng hồi sức và cho uống được ít nước và sữa mà không cho uống nhiều.

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Hiện trường nơi ông Trí bạo hành vợ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, rạng sáng 2/9, Công an phường Khánh Bình (TP Tân Uyên, Bình Dương) nhận tin báo về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7, khu phố Long Bình.

Theo đó, bà N.T.L. trong lúc nói chuyện với chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và bị ông Trí hành hung. 

Con trai lớn của vợ chồng Trí chạy xuống can ngăn, mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài. Nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

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