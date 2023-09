Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 12h50 ngày 4/9, nhận được tin báo của quần chúng phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 12h50 ngày 4/9, Công an xã Tân Pheo nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xã Tân Pheo.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Pheo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Đà Bắc cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã đến hiện trường, xác định tử thi nam là Lường Văn Kiều (SN 1989), tử thi nữ là Xa Thị Lường (SN 1991). Hai người là vợ chồng, cùng trú tại xã Tân Pheo.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các mẫu vật tại hiện trường và lời khai những người liên quan, cơ quan Công an xác định chị Lường có dấu vết tác động ngoại lực dẫn đến nứt vỡ hộp sọ để lộ tổ chức não; còn anh Kiều tại khoang miệng có dị vật màu xanh nghi là lá ngón.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thông tin thêm, vợ chồng anh Kiều, chị Lường có 3 con, vợ chồng lao động tự do, nhà hoàn cảnh khó khăn; có thông tin anh Kiều có biểu hiện trầm cảm và đã đi bệnh viện chữa bệnh.

