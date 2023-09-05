Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nghi điện giật khiến 2 công nhân của ngành điện thương vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 5/9, ông Bùi Sinh Nhật, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải (huyện Tuy An), cho biết đã được báo cáo về vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân điện lực tử vong và 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, một nhóm công nhân đang thi công kéo dây lên trụ điện 22Kv. Một lúc sau, người dân nghe tiếng hô hoán, đến hiện trường thì phát hiện 2 người nằm bất động.

Các công nhân đã tiến hành sơ cứu cho người bị nạn và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay đã tiếp nhận cấp cứu 2 công nhân ngành điện. Tuy nhiên, anh B.Q.C. (43 tuổi) đã tử vong ngoại viện, chuẩn đoán do điện giật; còn anh V.T.P. (28 tuổi) đang dần hồi phục sức khỏe sau khi được cấp cứu.

Công ty Điện lực Phú Yên xác nhận có vụ tai nạn khiến 2 công nhân thương vong, tuy nhiên chưa phát ngôn liên quan đến tai nạn này, đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Giá xăng ngày 5/9: 6 lần tăng liên tiếp, sắp chạm ngưỡng 25.000 đồng/lít Giá xăng trong nước hôm nay được dự báo tăng lần thứ sáu liên tiếp do giá thế giới vẫn trong xu hướng đi lên.

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