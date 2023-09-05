Nghẹt thở giải cứu bé gái bị kẹt đầu, treo người lơ lửng trên ban công tầng 5

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/8 vừa qua tại một khu chung cư ở thành phố Trùng Khánh, thuộc phía Trung Nam của Trung Quốc.

Một bé gái khoảng 4 -5 tuổi đã trèo ra chỗ chuồng cọp ở ban công ở tầng 5 để chơi đùa. Nhưng trong quá trình này, do không cẩn thận, bé gái đã bị trượt chân, khiến cho đầu kẹt lại bên trong, còn cả người đu đưa từ độ cao khoảng hơn 20m so với mặt đất. Bé gái vừa gào khóc, vừa lấy 2 tay bám vào những thanh sắt nhưng sức nặng của cơ thể khiến cho bé không thể bám được lâu.

Bé gái trèo ra chỗ chuồng cọp ở ban công chơi đùa rồi bị trượt chân - Ảnh: Daily Mail

Nghe thấy tiếng khóc của bé gái, những người hàng xóm đã nhanh chóng leo lên để giải cứu. Bên dưới, họ cầm một chiếc chăn phòng trường hợp bé gái bị rơi xuống đất.

Những người đàn ông đã tiếp cận từ nhiều hướng. Một người đàn ông đã dùng thang trèo lên từ tầng 1. Trong khi đó, những người hàng xóm khác thì trèo sang từ căn hộ bên cạnh.

Những người khác thì trèo thì trèo sang từ căn hộ bên cạnh - Ảnh: Daily Mail

Cuối cùng, họ cũng đã trèo đến được vị trí của bé gái và bế em lên để giảm bớt áp lực cho em. May mắn là mặc dù trời đang mưa nhưng cuối cùng, họ đã có thể cẩn thận giúp bé gái trèo vào bên trong nhà an toàn và em không có vết thương nào nghiêm trọng.

Anh Chen, chủ một cửa hàng và cũng là 1 trong số những người hàng xóm đã tham gia vào công tác giải cứu bé gái cho biết quá trình này kéo dài khoảng 10 phút từ lúc họ nhìn thấy bé gái đung đưa ở tầng 5.

Khi đó, bố mẹ của em đã đi chợ mua rau và trong nhà chỉ còn lại mình bé gái.

Anh Mattia Aguzzi bị thương nhẹ sau khi đỡ em bé rơi từ tầng 5 xuống - Ảnh: Chronist

Trước đó, theo thông tin từ Italy24, một nhân viên ngân hàng Italy đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ dư luận nước này sau khi dùng tay không đỡ một em bé 3 tuổi rơi từ ban công tầng 5 xuống.

Mattia Aguzzi, 37 tuổi, đến từ Turin, Italy đã được dư luận nước này gọi là "người hùng" sau khi dùng tay không đỡ một em bé rơi từ ban công tầng 5 xuống hôm 26/8.

Aguzzi cho biết anh cùng bạn gái đang đi bộ tới một cửa hàng bánh mỳ vào khoảng 11h sáng (giờ địa phương) thì nghe thấy tiếng hét lớn của một người đàn ông kêu gọi sự giúp đỡ khi thấy một bé gái 3 tuổi đang bò ở ban công. Aguzzi cũng hô lớn để nhắc em bé bò lại vào bên trong, nhưng khi nhận thấy cô bé không nghe thấy mình nói gì, anh quyết định tính toán điểm mà bé gái có thể rơi và đứng sẵn ở phía dưới chờ đợi.

"Tôi bắt đầu la hét bảo cô bé đứng yên và quay vào trong nhưng bé gái không nghe thấy. Khi thấy bé rơi xuống, tôi bước ra, nhắm mắt lại và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhất. Tôi đỡ lấy bé gái và cả hai chúng tôi đều ngã xuống đất", anh nói.

Lúc này cha mẹ của bé gái mới phát hiện ra sự việc. Họ bị sốc nhưng bé gái vẫn ổn. Aguzzi bị thương nhẹ.