Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nam nhân viên vệ sinh công cộng sau khi người này bị tình nghi có liên quan đến vụ án mạng của nữ tiếp viên 25 tuổi.

Theo thông tin từ NDTV (Ấn Độ), Rupal Ogrey, 25 tuổi, được phát hiện tử vong tại nhà với vết thương trên cổ vào tối ngày 3/9.

Cô đến từ bang Chhattisgarh, trở thành tiếp viên hàng không của Air India vào tháng 4 năm nay và chuyển đến Mumbai để đào tạo. Cô sống cùng chị gái và bạn trai của chị gái trong một ngôi nhà sang trọng ở ngoại ô phía tây Andheri.

Chị gái của O'Grey và bạn trai đã trở về quê nhà vài ngày trước khi vụ việc xảy ra nhưng O'Grey không trả lời điện thoại kể từ ngày 2/9 khiến gia đình lo lắng.

Rupal Ogrey, 25 tuổi, hiện đang được đào tạo trở thành tiếp viên hàng không của Air India. Ảnh: NDTV

Người thân đã liên hệ với bạn bè của cô ở Mumbai để kiểm tra tình hình, nhưng phát hiện căn hộ bị khóa từ bên trong, họ nhanh chóng báo cáo cho cảnh sát.

Sau đó cảnh sát đã xông vào căn hộ và thấy O’grey nằm bất động trên sàn. Ngay lập tức cô đã được đưa đi cấp cứu nhưng không may đã qua đời.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ Vikram Atwal, một nam nhân vệ sinh cộng cộng tại nơi Ogrey sống. Hiện tại, ông đang bị thẩm vấn và cảnh sát đang xem lại hình ảnh từ camera giám sát để thu thập chứng cứ. Vợ của Atwal cũng làm việc tại cộng đồng đó và cảnh sát đang tiến hành điều tra về bà.

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