Nhốt 5 đứa con trong nhà để đi bar, người mẹ về nhà bàng hoàng nhận lại những thi thể đã cháy rụi

Thế giới 03/09/2023 16:12

Người dân xung quanh phát hiện đám cháy và cố gắng cứu thoát những đứa trẻ trong nhà nhưng không thành, kết quả toàn bộ 5 người đã tử vong.

Mới đây, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra ở ngoại ô Pretoria, thủ đô Nam Phi vào ngày 27/8.

Theo tờ Metropolitan News, vào ngày 27/8, Zanele Machika, 36 tuổi, đã đưa theo 3 đứa trẻ đến gặp chị gái của mình, Lindiwe Machika, 39 tuổi, sống trong khu ổ chuột.

Vào tối hôm đó, hai người đã đi rủ nhau đến quán bar để tiệc tùng và uống rượu. Họ đã khóa 5 đứa trẻ trong nhà, bao gồm các bé trai 2,4,6 tuổi và các bé gái 1,8 tuổi.

Bất ngờ, vào sáng sớm ngày hôm sau, đám cháy bùng phát, tất cả những người hàng xóm bị lửa đánh thức đều bỏ chạy tán loạn.

Vì đám cháy bùng phát tại một khu nhà trọ bình dân nên lối đi quá hẹp nên xe cứu hỏa không thể vào hiện trường và không thể dập tắt ngọn lửa ngay lập tức.

Nhốt 5 đứa con trong nhà để đi bar, người mẹ về nhà bàng hoàng nhận lại những thi thể đã cháy rụi - Ảnh 1
Vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: ET Today

Những người hàng xóm cố gắng cứu 5 đứa trẻ bị bỏ lại trong nhà, nhưng vì cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài nên họ không thể phá cửa để vào trong và chỉ có thể nhìn thấy những đứa trẻ bị thiêu.

Cảnh sát cho biết, vụ cháy khiến cả 4 ngôi nhà bị thiêu rụi và hiện trường đã trở thành đống đổ nát. Các thi thể của 5 đứa trẻ đã bị cháy đến mức khó nhận biết.

Những người hàng xóm cũng nói rằng các thi thể của 5 người nằm rất gần nhau, thậm chí nắm chặt lấy nhau, cho thấy sự tuyệt vọng của các em trước khi qua đời.

Johannes Masongwane, cha của nạn nhân,  tỏ ra tức giận và nói rằng ngày trước vụ hỏa hoạn, vợ anh đã nói sẽ đưa các con đi gặp dì và không nói rằng họ sẽ ở lại đó.

Chỉ đến tối đó, khi nói với anh rằng họ không quay về nhà, anh mới biết ngày hôm sau nhận được tin con cái đã thiệt mạng trong vụ cháy, trong khi hai chị em lại không có mặt tại hiện trường.

Johannes nói: “Cặp chị em đó đã phá hủy cuộc sống của tôi hoàn toàn, khiến tôi mất tất cả. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Họ nên ở trong tù đến chết”.

Bà mẹ của Johannes, người đã mất đi 3 cháu trai và cháu gái, khóc thảm thiết và nói: “Hai chị em giết con mình vì rượu, chúng sẽ không bao giờ được thả”.

Được biết, sau khi bị bắt, hai chị em đã chỉ định Johannes làm người bảo lãnh nhưng anh từ chối cho họ tại ngoại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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