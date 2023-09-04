Gửi con đến một tổ chức “tà giáo”, người mẹ bàng hoàng nhận lại thi thể với 505 mũi kim trên khắp cơ thể

Thế giới 04/09/2023 12:27

Một người mẹ ở Trung Quốc bị trầm cảm sau sinh đã gửi con đến một giáo phái nhưng kết quả nhận lại là một thi thể đã lạnh ngắt với 505 mũi kim khắp cơ thể.

Theo thông tin từ tờ Xiaoxiang Morning Post", mẹ của đứa trẻ, được gọi là Sanye (bút danh), là một nữ tiến sĩ.

Do mắc chứng trầm cảm sau sinh, mối quan hệ gia đình không hòa hợp và áp lực công việc, cô ấy đã nhầm tưởng tin vào một giáo phái gọi là “Pháp môn Quán Âm” trên mạng.

Vào cuối tháng 12 năm 2020, cô ấy đã đưa theo đứa con tham gia một buổi tiệc offline ở Tứ Xuyên.

Yang Mo, một thành viên của giáo phái, không hài lòng với việc cậu bé thường xuyên khóc trong bữa tiệc nên đã hợp tác với những người khác để xua đuổi Sanye và bạo hành cậu bé, bao gồm ném đứa bé xuống đất, ngâm trong nước, đâm kim vào người,…

Điều này đã dẫn đến cái chết đau đớn của đứa bé. Sau sự việc, để trốn tránh trách nhiệm, họ còn ép buộc Sanye viết một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho họ.

Gửi con đến một tổ chức “tà giáo”, người mẹ bàng hoàng nhận lại thi thể với 505 mũi kim trên khắp cơ thể - Ảnh 1
Yang Mo ép mẹ đứa bé phải viết cam kết miễn trừ trách nhiệm cho họ. Ảnh: China Press

Cảnh sát khi đến hiện trường phát hiện rằng trong căn phòng đang phát một loại nhạc nào đó và đứa bé trai nằm trên giường, thời gian tử vong có thể đã quá một ngày.

Cơ thể của bé có tổng cộng 505 vết kim châm, trên ngực và lưng có dấu vết của giác hơi.

Sau sự việc, Sanye cho biết, Yang Mo và những người khác ép buộc cô viết tuyên bố cho rằng cái chết của đứa bé không liên quan đến họ: “Lúc đó tôi đã chán nản rồi”; cha đứa bé cũng lên tiếng chỉ trích: “Những người này thực sự thiếu nhân tính”.

Sau khi bị bắt, Yang Mo chỉ ra: “Việc ép Sanye viết bản tuyên bố từ chối trách nhiệm chỉ là để rũ bỏ trách nhiệm. Sau đó có người đề xuất, nói rằng không biết đứa bé gặp chuyện gì, tất cả đều là do Sanye làm. Khi thấy có bóng đen trên chân đứa bé, tôi nghĩ đến ma quỷ sợ nhất kim và kéo, vì vậy tôi đã đâm theo bóng đen đó”.

Vào tháng 4 năm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đã công bố kết quả xét xử, nghi phạm chính Yang Mo bị kết án tử hình với hai năm treo giò, 7 người còn lại bị kết án tù có thời hạn từ 3 đến 7 năm tương ứng.

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