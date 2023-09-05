Nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến 7 học sinh tiểu học nhập viện

Đời sống 05/09/2023 10:49

Vụ việc nêu trên xảy ra tại Trường Tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sự việc xảy ra vào sáng 5/9, trong buổi lễ khai giảng năm học mới, chùm bóng bay được thả lên sau buổi lễ đã bất ngờ phát nổ khiến 7 học sinh bị bỏng ở tay.

Các nạn nhân bị thương do vụ nổ bóng bay nhanh chóng được thầy cô giáo phối hợp cùng phụ huynh học sinh, lãnh đạo địa phương đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, băng bó vết thương.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định xác nhận sự việc nêu trên và cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo nhà trường tập trung chăm lo cho các cháu bị thương và sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc nêu trên.

Nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến 7 học sinh tiểu học nhập viện - Ảnh 1Nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến 7 học sinh tiểu học nhập viện - Ảnh 2
Nhiều học sinh bị bỏng sau sự cố nổ bóng bay - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 1/2/2023, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang cho biết, Khoa Ngoại của Bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị bỏng bàn tay phải do bóng bay bơm khí hydro phát nổ.

Phái gia đình cho biết, bé N.T.K. (4 tuổi, trú tại TP. Bắc Giang) gần đây được gia đình mua cho quả bóng bay bơm khí hydro, khi bé đang cầm bóng chơi đùa thì bóng bay bất ngờ phát nổ lớn. Vụ nổ đã khiến bệnh nhi bị bỏng bàn tay phải.

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Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh - Ảnh: Internet

Sau tai nạn xảy ra, gia đình lại chỉ cho con đắp thuốc nam của một thầy lang, không đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Sau vài ngày, vết thương không những không khỏi mà ngày càng lan rộng. Lúc này, gia đình mới tức tốc đưa bé K. vào Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang.

 

Bác sĩ Phạm Văn Đại, Trưởng Khoa Ngoại (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang) cho biết, sau khi tiếp nhận và kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhi N.T.K bị bỏng độ 3, vết thương ở mu bàn tay phải, có tình trạng nhiễm trùng. Ngay lập tức các bác sĩ đã nhanh chóng vệ sinh làm sạch vết thương, thực hiện kỹ thuật ghép da nhân tạo tại vị trí bị bỏng cho bệnh nhi.

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