Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện này xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến trường hợp Đoàn Thúy Hà (SN 1986), còn được biết đến với tên gọi Bella) bị người dân bắt quả tang trộm cắp 1 chiếc xe máy ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện này xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến trường hợp Đoàn Thúy Hà (SN 1986), thường trú ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (còn được biết đến với tên gọi Bella) bị người dân bắt quả tang trộm cắp 1 chiếc xe máy ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

"Hot girl quỵt tiền" Bella bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản - Ảnh: Báo Thanh Niên

Khoảng 22h ngày 3/9, khi đến địa bàn thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, lợi dụng việc gia đình một người dân không khóa cổng, "hot girl" Bella đã trộm cắp chiếc xe máy Jupiter, sau đó điều khiển phương tiện này lưu thông theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội.

Khi phát hiện chiếc xe máy bị mất cắp, một số người dân địa phương đã tiến hành truy tìm. Khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thì phát hiện một phụ nữ đang điều khiển chiếc xe bị mất cắp nên đã yêu cầu dừng xe và báo với Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung để giải quyết.

“Hot girl Bella" tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, "Hot girl" Bella được cộng đồng mạng xã hội thời gian qua biết đến với vẻ ăn mặc và nói năng kỳ dị. Đối tượng này là lao động tự do và thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, phượt qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.

Đáng chú ý, vào năm 2018, Bella từng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi thường xuyên đưa con đi lang thang khắp nơi. Thậm chí, người phụ nữ này còn bị nhiều người "tố" hay ăn quỵt ở các quán ăn.

Hiện Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận vụ việc trên từ Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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