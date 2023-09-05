Tá hỏa phát hiện thi thể của nữ chủ quán nhậu, nghi bị sát hại ở Tiền Giang

Đời sống 05/09/2023 06:30

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ nữ chủ quán nhậu nghi bị sát hại ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 4/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ nữ chủ quán nhậu nghi bị sát hại ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 cùng ngày, ông Đinh Văn Ngọt (70 tuổi, ngụ xã Tân Phước) đến quán nhậu Cẩm Tiên do bà L.T.M.L (56 tuổi, ngụ cùng xã) làm chủ thì thấy cửa không khóa, đồ vật bên trong bị xáo trộn.

Đi ra phía sau quán, ông Ngọt phát hiện bà L. nằm chết dưới đất, bên cạnh có nhiều vết máu nên trình báo công an. 

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà L. có vết thương thủng tim dẫn đến tử vong.

Tá hỏa phát hiện thi thể của nữ chủ quán nhậu, nghi bị sát hại ở Tiền Giang - Ảnh 1
Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do vết thương gây thủng tim - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua xác minh ban đầu của công an, bà L. sống một mình tại quán nhậu này. Chiều 3/9, bà L. có nhậu cùng với 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông tại quán. Đến khoảng 0h ngày 4/9, người dân xung quanh nghe có tiếng cự cãi trong quán, nhưng không rõ bà L. cự cãi với ai.

Hiện cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án. 

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