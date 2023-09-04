Diễn biến bất ngờ trong vụ bố giao ô tô cho con trai 16 tuổi lái, tông hàng loạt xe máy ở Bình Thuận

Đời sống 04/09/2023 16:12

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu liên quan vụ ô tô do thiếu niên 16 tuổi cầm lái tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 4/9, Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận xác định, vào ngày 2/9, ông N.C.T (sinh năm 1982, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô mang BKS 60A-668.00 chở theo con trai là N.C.H (sinh năm 2007) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Bình Thuận - Ninh Thuận.

Khi đến huyện Tuy Phong, Bình Thuận do mệt mỏi nên ông T đã giao quyền điều khiển xe ô tô cho con trai là H, không có giấy phép lái xe ôtô. H điều khiển xe ôtô được khoảng 5km đến km1604 + 750 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong thì tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả vụ việc làm 5 người trên các xe máy bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong thu thập chứng cứ, tài liệu, khám nghiệm hiện trường, khám phương tiện và giám định an toàn kĩ thuật của xe ôtô 60A - 668.00. Đồng thời, trưng cầu giám định thương tích của 5 nạn nhân bị thương và yêu cầu định giá tài sản 5 xe máy trong vụ tai nạn.

Diễn biến bất ngờ trong vụ bố giao ô tô cho con trai 16 tuổi lái, tông hàng loạt xe máy ở Bình Thuận - Ảnh 1
Cha giao ô tô cho con trai 16 tuổi lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, qua kết quả định giá tài sản, 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại 42.316.000 đồng. Riêng kết quả giám định tỉ lệ thương tích tạm thời của tổng cộng 5 nạn nhân thấp nhất là 50% và cao nhất là 85% (người có tỉ lệ thấp nhất 1-3%, người cao nhất từ 19 - 27%). Theo nhận định ban đầu từ Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận thì tổng tỉ lệ thương tích của cả 5 người khoảng 50%.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong nhận thấy chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.C.H (người lái xe gây tai nạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 BLHS và ông N.C.T về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, điều 264 BLHS.

Diễn biến bất ngờ trong vụ bố giao ô tô cho con trai 16 tuổi lái, tông hàng loạt xe máy ở Bình Thuận - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Tuy Phong sáng 2/9 - Ảnh: Báo Dân trí 
Diễn biến bất ngờ trong vụ bố giao ô tô cho con trai 16 tuổi lái, tông hàng loạt xe máy ở Bình Thuận - Ảnh 3
Xe máy bể nát trên đường sau cú tông - Ảnh: Báo Lao Động

Cũng theo đơn vị này, phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại, sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu tổng tỉ lệ thương tật của các nạn nhân từ 61% đến 121% theo điều 260 Bộ luật Hình sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã đưa vụ tai nạn giao thông trên vào tin báo tố giác tội phạm, tiến hành điều tra theo quy định.

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UBND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) - xác nhận có một người dân tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn nhưng bị bất tỉnh, đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng rạng sáng nay đã qua đời.

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