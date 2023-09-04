UBND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) - xác nhận có một người dân tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn nhưng bị bất tỉnh, đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng rạng sáng nay đã qua đời.

Theo thông tin từ Tin tức thông tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 4/9, Cơ quan chức năng thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận có một người bị bất tỉnh khi tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn; mặc dù được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng đã tử vong vào sáng 4/9.

Cụ thể, vào lúc 11h44 ngày 3/9, tại khu vực Chóp Dung (thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa) xảy ra vụ cháy thực bì rừng, diện tích khoảng 4.000 m2. Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng tham gia chữa cháy gồm 17 người (có 8 dân quân xã, Công an xã và 8 người dân), 2 máy thổi gió. Đám cháy được dập tắt lúc 12h20 ngày 3/9.

Vụ cháy thiêu rụi hàng chục ha rừng trồng ở thị xã Sông Cầu 6 ngày trước - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia chữa cháy, ông T.N.P (sinh năm 1979, thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa) bị bất tỉnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng ông đã tử vong vào sáng 4/9.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Ngô Đức Hiên - chủ tịch UBND xã An Phú - cho hay ông Phường làm nghề thợ hồ, có làm thêm nông nghiệp.

Nhân nghỉ lễ, ông P. lên rừng chặt một số cây bạch đàn nhỏ để về gia cố chuồng bò. Khi phát hiện vụ cháy rừng, ông P. tham gia lực lượng chữa cháy và bị ngạt khói, bất tỉnh.

Ông P. có vợ và hai người con. Khoảng hai năm trước, con trai lớn của ông qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.

Sau đó, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình ông T.N.P.

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