Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 2/9, trên chuyến xe khách chạy tuyến TPHCM - Bình Thuận.

Trước đó, vào ngày 3/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam tài xế khi lái xe khách trên đường ở quận 5 thì bất ngờ bị đột quỵ. Dù tay chân co giật liên tục, nam tài xế vẫn cố gắng dừng được chiếc xe, bảo đảm hành khách an toàn và không gây thiệt hại trên đường.

Phát hiện vụ việc, một số hành khách đã gọi điện xe cứu thương đến đưa tài xế vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến sáng 4/9, nhà xe Vinh Hoa ra thông báo anh N.T.B. (53 tuổi), tài xế xe khách tuyến TPHCM - Bình Thuận bị đột quỵ khi đang lái xe chở khách tại quận 5 (TPHCM) đã qua đời và được đưa về quê nhà tại thị xã La Gi an táng.

Theo đại diện nhà xe Vinh Hoa, sự việc xảy ra khoảng 8h ngày 2/9 khi xe vừa xuất bến tại quận 5 để đi thị xã La Gi. Trên xe vào thời điểm đó khoảng 6-7 hành khách.

Tài xế N.T.B. đã có hơn 20 năm làm tài xế cho nhà xe và có gia đình sống tại thị xã La Gi. Ông B. sẽ được an táng vào ngày 5/9 tại nghĩa trang địa phương.

Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ bị chồng chích điện, đâm nhiều nhát vào vùng kín ở Bình Dương Chị N.T.L nhập viện cấp cứu ngày 2/9, trong tình trạng đa chấn thương: Vết thương thấu ngực bụng, thủng lách, thủng đại tràng, thủng cơ hoành, rách thành ruột non. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vết thương ở đùi, tay, vết thương ở vùng kín (âm đạo).

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