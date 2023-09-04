Mâu thuẫn với con trai, người phụ nữ châm lửa đốt khiến cây xăng ở Vĩnh Phúc cháy ngùn ngụt

Đời sống 04/09/2023 06:15

Lãnh đạo UBND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ người phụ nữ đốt cây xăng do mâu thuẫn với con trai.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 3/9, lãnh đạo UBND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ người phụ nữ đốt cây xăng do mâu thuẫn với con trai.

Cụ thể, lãnh đạo huyện Tam Dương cho biết, vụ việc xảy ra hôm 2/9, tại xã Đạo Tú. Do mâu thuẫn gia đình, bà T. tới cửa hàng xăng dầu rồi châm lửa đốt. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả cây xăng.

 

"Rất may, cửa hàng xăng dầu này đã dừng hoạt động 1 năm, gia đình nhanh chóng dập tắt được đám cháy. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người và tài sản", lãnh đạo huyện Tam Dương cho biết thêm.

Mâu thuẫn với con trai, người phụ nữ châm lửa đốt khiến cây xăng ở Vĩnh Phúc cháy ngùn ngụt - Ảnh 1
Người phụ nữ đốt cây xăng của con trai do mâu thuẫn gia đình - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, vào tối 3/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ cháy lớn trong khuôn viên cây xăng ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo video, thời điểm khuôn viên cây xăng bốc cháy là khoảng cuối giờ chiều. Trước đó, một người phụ nữ đứng ở phía trong của cột bơm xăng rồi bất ngờ ngọn lửa cháy lớn. Sau đó, người phụ nữ này đi ra và bình tĩnh đứng quan sát vụ cháy.

 

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