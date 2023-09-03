Vụ 'tài xế điên' tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Thuận: Cha giao ôtô cho con trai 16 tuổi điều khiển

Đời sống 03/09/2023 10:17

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thông tin mới về vụ một thiếu niên 16 tuổi điều khiển ôtô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên QL1A.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 3/9, liên quan đến vụ một thiếu niên 16 tuổi điều khiển ôtô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên QL1A, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã trưng cầu giám định thương tật của các nạn nhân để có căn cứ xử lý.

 

Nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn là bà NTXN (ngụ Liên Hương, Tuy Phong), cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Vụ tai nạn còn làm 4 người phụ nữ khác bị xây xát nhẹ và một số phương tiện bị hư hỏng.

Vụ 'tài xế điên' tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Thuận: Cha giao ôtô cho con trai 16 tuổi điều khiển - Ảnh 1
Cha giao ôtô cho con trai 16 tuổi điều khiển - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Vụ 'tài xế điên' tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Thuận: Cha giao ôtô cho con trai 16 tuổi điều khiển - Ảnh 2
Cú tông mạnh của ô tô khiến nhiều người đi xe máy bị thương - Ảnh: VietNamNet

Bước đầu xác định, rạng sáng 2/9, N.C.H. (16 tuổi ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), cùng cha ruột là ông NCT (41 tuổi) và em trai lên ôtô biển số 60A-668.00 đi du lịch.

Thời điểm này, người cha cầm lái lưu thông theo QL1A hướng TPHCM-Nha Trang. Tuy nhiên khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do buồn ngủ, người cha đã giao tay lái cho NCH điều khiển và đến chốt đèn km1604 +750m QL1A chuẩn bị vào đường dẫn đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì tông ngã 5 người đang dừng xe máy chờ đèn đỏ. Thời điểm NCH gây tai nạn đèn đỏ đang đếm ngược ở giây thứ 26.

Vụ 'tài xế điên' tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Thuận: Cha giao ôtô cho con trai 16 tuổi điều khiển - Ảnh 3
Chiếc ô tô hiện đang bị tạm giữ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân do H không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông và kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy NCH không vi phạm.

Do NCH chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tật các nạn nhân để có căn cứ xử lý về hành vi của người cha đã giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

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