Bé trai 3 tuổi được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy ở Phan Thiết đã tử vong

Đời sống 02/09/2023 11:21

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, bé T.Q.T. (3 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 2/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, bé T.Q.T. (3 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết đã tử vong.

Dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa, kết hợp với hội chẩn từ xa của bệnh viện Nhi đồng 2 – TP HCM nhưng do tình trạng nặng, em T. đã không qua khỏi. Em T. đã ngưng thở lúc hơn 2 giờ sáng nay và đã được bệnh viện bàn giao cho gia đình đưa về lo các thủ tục mai táng.

Bé trai 3 tuổi được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy ở Phan Thiết đã tử vong - Ảnh 1
Em T. là người được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy và sơ cứu khẩn cấp trên xe cứu thương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Em T. là người được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy và sơ cứu khẩn cấp trên xe cứu thương được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lời ngợi khen những ngày qua. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày tích cực điều trị, phép màu đã không xảy ra đối với em T.

Như vậy, vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết vào chiều tối 31-8 đã cướp đi sinh mạng tổng cộng 4 người, bao gồm: Bà Phạm Bảo Trâm (SN 1991, trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, chủ nhà), ông Nguyễn Hữu Đốn (hàng xóm nạn nhân, lao vào đám cháy cứu người), em T.Q.A (SN 2014, con trai lớn bà Trâm) và bé T.

Bé trai 3 tuổi được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy ở Phan Thiết đã tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vụ cháy xảy vào 18h32 ngày 31/8 tại tiệm sửa xe máy của ông Tạ Văn Hưng (SN 1988) trên đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài (xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết).

Thời điểm trên, ông Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát. Vợ ông là bà Phạm Bảo Trâm cùng 2 con trai mắc kẹt bên trong.

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, hàng xóm) phát hiện vụ cháy nên lao vào cứu người thì nghi bị điện giật tử vong. Lực lượng PCCC sau đó có mặt, đưa 3 mẹ con bà Trâm ra ngoài để cấp cứu, nhưng đến hôm nay cả 3 mẹ con bà Trâm đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết và một số đơn vị, tổ chức đã đến thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hy hữu: Bé gái ở Thanh Hóa đạp xe đi lạc hơn 50km sang Ninh Bình

Hy hữu: Bé gái ở Thanh Hóa đạp xe đi lạc hơn 50km sang Ninh Bình

Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, Công an xã Đồng Hướng vừa bàn giao cháu bé đi lạc hơn 50km cho gia đình ở Thanh Hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy ở Phan Thiết tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 25 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 55 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 55 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích