Dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa, kết hợp với hội chẩn từ xa của bệnh viện Nhi đồng 2 – TP HCM nhưng do tình trạng nặng, em T. đã không qua khỏi. Em T. đã ngưng thở lúc hơn 2 giờ sáng nay và đã được bệnh viện bàn giao cho gia đình đưa về lo các thủ tục mai táng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 2/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, bé T.Q.T. (3 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết đã tử vong.

Em T. là người được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy và sơ cứu khẩn cấp trên xe cứu thương được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lời ngợi khen những ngày qua. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày tích cực điều trị, phép màu đã không xảy ra đối với em T.

Như vậy, vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết vào chiều tối 31-8 đã cướp đi sinh mạng tổng cộng 4 người, bao gồm: Bà Phạm Bảo Trâm (SN 1991, trú xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, chủ nhà), ông Nguyễn Hữu Đốn (hàng xóm nạn nhân, lao vào đám cháy cứu người), em T.Q.A (SN 2014, con trai lớn bà Trâm) và bé T.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vụ cháy xảy vào 18h32 ngày 31/8 tại tiệm sửa xe máy của ông Tạ Văn Hưng (SN 1988) trên đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài (xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết).

Thời điểm trên, ông Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát. Vợ ông là bà Phạm Bảo Trâm cùng 2 con trai mắc kẹt bên trong.

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988, hàng xóm) phát hiện vụ cháy nên lao vào cứu người thì nghi bị điện giật tử vong. Lực lượng PCCC sau đó có mặt, đưa 3 mẹ con bà Trâm ra ngoài để cấp cứu, nhưng đến hôm nay cả 3 mẹ con bà Trâm đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết và một số đơn vị, tổ chức đã đến thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân.