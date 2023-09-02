Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này đã tìm thấy thi thể nạn nhân C.V.Đ bị mắc kẹt trong ống cống.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 1/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân C.V.Đ trú tại huyện Lâm Bình bị mắc kẹt trong ống cống, đuối nước tử vong.

Người dân và Công an huyện Lâm Bình biết tin đã nhanh chóng triển khai cứu nạn. Đến sáng ngày 31-8, Công an tỉnh Tuyên Quang huy động lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để tìm kiếm nạn nhân và đã phát hiện nạn nhân bị mắc kẹt trong cống có chiều dài khoảng 60m dưới độ sâu khoảng 5m.

Người đàn ông tử vong do mắc kẹt trong ống cống - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, quá trình khẩn trương tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách miệng cống khoảng 25m và tiến hành trục vớt, đưa lên bờ.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đặc biệt khuyến cáo người dân không nên tắm sông, suối, ao, hồ... tại các khu vực nước xoáy, chảy xiết, có nhiều hố sâu khi chưa có các biện pháp bảo đảm an toàn.

Quỹ đạo di chuyển của bão số 3 Saola vào ngày hôm nay (2/9) Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 Saola đã suy giảm, mạnh cấp 12 - 13 (118-149km/h), giật cấp 15.

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