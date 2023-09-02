Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại khu đất bãi sông Hồng, phường Long Biên, quận Long Biên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 10h20 ngày 1/9, chị L.T.T.H. đến nhà anh trai là ông Lương Quốc Huy (44 tuổi, ở phường Long Biên), thấy cổng nhà khóa. Qua khe cổng, chị H. phát hiện anh trai mình đang trong tư thế treo cổ trên cây ở trước cửa nhà. Chị H. liền gọi người cậu ruột đến phá cổng để vào trong, sau đó thông báo tới cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên cùng Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định ngoài ông Huy, có 3 người khác tử vong trong nhà, gồm, bà V.T.Th. (42 tuổi, vợ ông Huy), cháu L.M.Đ. (10 tuổi, con của ông Huy với bà Th.) và cháu L.P.A. (18 tuổi, con riêng của ông Huy với người vợ cũ).

Theo nhà chức trách, bà Th. là người vợ thứ 2 của ông Huy, cả hai có 1 con chung là cháu Đ. Ngoài ra, ông Huy có 3 người con riêng với vợ cũ, trong đó có cháu A. Trước khi vụ án xảy ra, chị Th. đã có đơn đề nghị ly hôn với chồng.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhiều người dân ở khu vực đê Xuân Quang, phường Long Biên, quận Long Biên – nơi xảy ra vụ án cho biết, Lương Quốc Huy là người địa phương, không biết chữ. Cách đây khoảng 1 tháng, bà Th. - vợ Huy làm đơn ly hôn.

Bà Th. không nói với chồng là đơn gì, chỉ bảo Huy điểm chỉ vào. Sau khi chồng điểm chỉ thì chị gửi đơn ra tòa để làm thủ tục ly hôn.

Sau đó, chị Th. thuê một ngôi nhà ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, vừa làm nơi bán trà đá, vừa để ở. Hai người ly thân, cậu con trai đang học lớp 5 (nạn nhân trong vụ án mạng, là con chung của chị Th và Huy) thường xuyên ở với mẹ.

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