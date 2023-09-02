Quỹ đạo di chuyển của bão số 3 Saola vào ngày hôm nay (2/9)

Đời sống 02/09/2023 07:38

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 Saola đã suy giảm, mạnh cấp 12 - 13 (118-149km/h), giật cấp 15.

Theo thông tin từ báo Lao Động, cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 2/9, vị trí tâm bão số 3 Saola ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/h. Đến 4h ngày 3.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc - 110,6 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão ở phía bắc vĩ tuyến 19,5; 108,5 - 115,5 độ kinh đông.

Quỹ đạo di chuyển của bão số 3 Saola vào ngày hôm nay (2/9) - Ảnh 1
Bão số 3 (Sao La) sắp đổ bộ Trung Quốc, ít ảnh hưởng Việt Nam - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong 48 giờ tới, bão số 3 đổi hướng tây nam với tốc độ 5 - 10 km/h. Đến 4h ngày 4.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc - 109,5 độ kinh đông; trên khu vực phía bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do bão ở phía bắc vĩ tuyến 18,5; 108,5 - 112,5 độ kinh đông.

Trong 72 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 5.9 vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc - 108,8 độ kinh đông; trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Về tác động của bão số 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 13, giật cấp 15; biển động dữ dội, sóng biển cao 2,0 - 4,0m.

Từ gần sáng ngày 3.9, vùng biển phía đông của khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m.

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